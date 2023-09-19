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معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة
خبر عاجل
2023-09-19 | 08:36
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معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة
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