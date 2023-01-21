هل تلقّى خلف تهديدات من أحد الضباط الأمنيين؟

نفى النائب ملحم خلف عبر الـ LBCI ما أورده أحد المواقع الالكترونية عن تهديدات تلقاها من أحد الضباط الأمنيين.



وأكد أن لا صحة لهذه الإشاعات التي أصبحت أهدافها معروفة.