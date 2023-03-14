ما صحة العثور على كنز مدفون اثناء اعمال الحفر في سوق دوما؟

ما صحة العثور على كنز مدفون اثناء اعمال الحفر في سوق دوما؟

أكد رئيس بلدية دوما الدكتور أسد عيسى أن "الخبر الذي يتم التداول به في وسائل اليوم عن العثور على كنز مدفون أثناء أعمال الحفر في سوق دوما هو خبر غير صحيح".



وأشار إلى أن الخبر الدقيق هو أن خلال الأعمال الجارية لترميم السوق القديم في البلدة، تم الكشف عن أوان فخارية هي كناية عن خواب كبيرة الحجم وهي فارغة وخالية من أي محتويات".

ولمعرفة مدى أهمية الاواني الفخارية ، قال رئيس البلدية بأنه تم توقيف الأعمال وإبلاغ المديرية العامة للآثار التي ستكلف خبراء مختصين للكشف على المكتشفات غدا.