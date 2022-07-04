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04 تموز 2022 - 16:00
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لبنان يفوز على المنتخب السعودي بمرحلة الإياب في النافذة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بنتيجة ٩٠ - ٦٠ ليتصدر مجموعته ويقترب خطوة من تأهله لكأس العالم

لبنان يفوز على المنتخب السعودي بمرحلة الإياب في النافذة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بنتيجة ٩٠ - ٦٠ ليتصدر مجموعته ويقترب خطوة من تأهله لكأس العالم Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودي,المنتخب,يفوز,لبنان,
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لبنان يفوز على المنتخب السعودي بمرحلة الإياب في النافذة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بنتيجة ٩٠ - ٦٠ ليتصدر مجموعته ويقترب خطوة من تأهله لكأس العالم
Lebanon News
 
 
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