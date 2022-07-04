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04 تموز 2022 - 16:00
04/07/2022 16:00:19
لبنان يفوز على المنتخب السعودي بمرحلة الإياب في النافذة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بنتيجة ٩٠ - ٦٠ ليتصدر مجموعته ويقترب خطوة من تأهله لكأس العالم
لبنان يفوز على المنتخب السعودي بمرحلة الإياب في النافذة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بنتيجة ٩٠ - ٦٠ ليتصدر مجموعته ويقترب خطوة من تأهله لكأس العالم
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LBCI News Lebanon
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