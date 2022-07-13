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13 تموز 2022 - 09:53
13/07/2022 09:53:58
لبنان ينهي الشوط الاول من مباراته امام الفيليبيين ضمن بطولة كأس آسيا في اندونيسيا بتقدمه بنتيجة ٤٦ - ٣٩
لبنان ينهي الشوط الاول من مباراته امام الفيليبيين ضمن بطولة كأس آسيا في اندونيسيا بتقدمه بنتيجة ٤٦ - ٣٩
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LBCI News Lebanon
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