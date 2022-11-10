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10 تشرين الثاني 2022 - 15:47
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انتهاء الربع الثاني من المباراة بين المنتخبين اللبناني والنيوزيلاندي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مع تقدم المنتخب النيوزيلاندي بنتيحة 37-31

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انتهاء الربع الثاني من المباراة بين المنتخبين اللبناني والنيوزيلاندي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مع تقدم المنتخب النيوزيلاندي بنتيحة 37-31
Lebanon News
 
 
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