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10 تشرين الثاني 2022 - 15:47
10/11/2022 15:47:29
انتهاء الربع الثاني من المباراة بين المنتخبين اللبناني والنيوزيلاندي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مع تقدم المنتخب النيوزيلاندي بنتيحة 37-31
انتهاء الربع الثاني من المباراة بين المنتخبين اللبناني والنيوزيلاندي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم مع تقدم المنتخب النيوزيلاندي بنتيحة 37-31
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