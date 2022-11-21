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21 تشرين الثاني 2022 - 13:45
21/11/2022 13:45:56
المنتخب الهولندي يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ84 بوجه السنغال بنتيجة 1-0
المنتخب الهولندي يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ84 بوجه السنغال بنتيجة 1-0
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LBCI News Lebanon
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آخر الأخبار
المنتخب
الهولندي يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ84 بوجه السينيغال بنتيجة 1-0
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