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21 تشرين الثاني 2022 - 15:38
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تقدم الولايات المتحدة على ويلز ١-٠ في الدقيقة الـ35 من الشوط الاول ضمن مبارايات المجموعة الثانية من كأس العالم قطر ٢٠٢٢

تقدم الولايات المتحدة على ويلز ١-٠ في الدقيقة الـ35 من الشوط الاول ضمن مبارايات المجموعة الثانية من كأس العالم قطر ٢٠٢٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ويلز,المتحدة,الولايات,تقدم,
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تقدم الولايات المتحدة على ويلز ١-٠ في الدقيقة الـ35 من الشوط الاول ضمن مبارايات المجموعة الثانية من كأس العالم قطر ٢٠٢٢
Lebanon News
 
 
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