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09 كانون الأول 2022 - 17:44
09/12/2022 17:44:46
نهاية المباراة بوقتها الاصلي والاضافي بالتعادل ٢ - ٢ بين الارجنتين وهولندا والحسم بركلات الترجيح
نهاية المباراة بوقتها الاصلي والاضافي بالتعادل ٢ - ٢ بين الارجنتين وهولندا والحسم بركلات الترجيح
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LBCI News Lebanon
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