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دراسة... مضادات الاكتئاب يمكن أن تسبب "الركود العاطفي"

صحة وتغذية
2023-01-24 | 02:30
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دراسة... مضادات الاكتئاب يمكن أن تسبب "الركود العاطفي"

مضادات الاكتئاب يمكن أن تسبب "الركود العاطفي"

تسبب مضادات الاكتئاب المستخدمة على نطاق واسع "الركود العاطفي"، وفقًا لدراسة تقدم رؤى جديدة حول كيفية عمل الأدوية وآثارها الجانبية المحتملة.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Neuropsychopharmacology، أن المتطوعين الأصحاء أصبحوا أقل استجابة للتعليقات الإيجابية والسلبية بعد تناول عقار مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRI) لمدة 3 أسابيع. ويمكن أن يكون "تخفيف" المشاعر السلبية جزءًا من كيفية مساعدة الأدوية للأشخاص على التعافي من الاكتئاب، ولكن يمكن أيضًا أن يفسر أحد الآثار الجانبية الشائعة.

وقالت كبيرة مؤلفي العمل، البروفيسورة باربرا ساهاكيان، من جامعة كامبريدج: "بطريقة ما، قد يكون هذا جزئيًا في كيفية عملهم. إنهم يزيلون بعض الألم العاطفي الذي يشعر به الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب، ولكن لسوء الحظ يبدو أنهم أيضًا يسلبون بعض المتعة".

ولفتت الى أن النتائج يمكن أن تساعد المرضى على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أدويتهم، لكنها أضافت "ليس هناك شك في أن مضادات الاكتئاب مفيدة" لكثير من المرضى.

وتلقى أكثر من 8.3 مليون مريض في إنكلترا دواءً مضادًا للاكتئاب في عامي 2021-2022. وتعتبر مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية من بين الأكثر استخدامًا، وهي فعالة بالنسبة لغالبية المرضى وليس جميعهم، وفقًا لـNHS.

وأفاد بعض الأشخاص الذين تناولوا الدواء بأنهم يشعرون بالملل العاطفي أو لم يعودوا يجدون الأشياء ممتعة، وتشير إحدى الدراسات إلى أن هذا ينطبق على 40 الى 60 في المئة من الأشخاص الذين يتناولون الدواء. ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت هذه الأعراض عرضًا جانبيًا لدواء أو بسبب الاكتئاب.
 

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دراسة

مضادات الاكتئاب

الركود العاطفي

المشاعر السلبية

الاكتئاب

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