الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة

صحة وتغذية
2026-01-04 | 06:04
مشاهدات عالية
الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة
3min
الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة

كشفت تقارير صحية أن فاكهة موسمية منخفضة الكلفة وغنية بالعناصر الغذائية قد تكون حليفًا أساسيًا للحفاظ على الصحة خلال موسم البرد والإنفلونزا، مع فوائد إضافية للبشرة والدماغ والمزاج.

وتُعدّ الكلمنتين من أصغر أنواع الحمضيات حجمًا لكنها كبيرة الفائدة. فالحبة الواحدة لا تتجاوز 35 سعرة حرارية، لكنها تؤمّن نحو 40 في المئة من الحاجة اليومية لفيتامين "سي"، وهو عنصر أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه بنفسه، ويلعب دورًا محوريًا في دعم جهاز المناعة ومكافحة الجراثيم.

وتشير الأبحاث إلى أن الحصول المنتظم على فيتامين "سي" قد يخفف حدّة أعراض الزكام والإنفلونزا ويقلّص مدتها، فيما لا تُظهر الدراسات فائدة كبيرة لتناوله بعد الإصابة، ما يجعل الانتظام في الاستهلاك عاملًا أساسيًا.

ولا تقتصر فوائد الكلمنتين على المناعة، إذ يساهم فيتامين "سي" أيضًا في تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ومرونتها، والحد من التجاعيد، وتسريع التئام الجروح. كما تحتوي هذه الفاكهة على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات، التي تقلّل الالتهابات وتهدّئ مشاكل جلدية كحب الشباب والوردية، إضافة إلى محتواها المرتفع من الماء الذي يحارب جفاف البشرة.

وتوفّر الكلمنتين كذلك فيتامينات "بي"، مثل الفولات والثيامين، الضرورية لعملية الأيض ونمو الخلايا، فضلًا عن الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وإدارة الوزن عند تناول أكثر من حبة يوميًا.

أما على صعيد الدماغ، فتُعدّ هذه الفاكهة صديقة للصحة الذهنية، إذ تحتوي على مركبات نشطة مثل البوليفينولات والهيسبيريدين، التي تساهم في تقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما ينعكس إيجابًا على التركيز والذاكرة والتعلّم. وتشير دراسات إلى أن تناول الحمضيات يوميًا قد يقلّل خطر الإصابة بالخرف بنسبة تقارب 15 في المئة لدى كبار السن.

كما أظهرت أبحاث حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون حصة يومية من الحمضيات لديهم خطر أقل بنحو 20 في المئة للإصابة بالاكتئاب، في تأثير يبدو خاصًا بالحمضيات دون غيرها من الفواكه.

ورغم هذه الفوائد، يحذّر الخبراء من أن الكلمنتين تحتوي على مركبات قد تتداخل مع بعض الأدوية، لا سيما أدوية خفض الكوليسترول، ما يستدعي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الإكثار من تناولها.

وبين دعم المناعة، وتحسين البشرة، وتعزيز صحة الدماغ والمزاج، تبدو الكلمنتين خيارًا بسيطًا وفعّالًا لإضافة دفعة صحية إلى النظام الغذائي خلال فصل الشتاء.

