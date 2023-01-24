الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للتعامل مع القلق... إليكم هذه الحيل الذهنية!
صحة وتغذية
2023-01-24 | 09:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
للتعامل مع القلق... إليكم هذه الحيل الذهنية!
للتعامل مع القلق... إليكم هذه الحيل الذهنية!
يبدأ شعور القلق بالظهور عندما تجدون أنفسكم عالقين في دوامة من الأفكار والمخاوف المتعلّقة بالمستقبل أو ذكريات الماضي. وقد تساعد تمارين اليقظة الذهنية على تهدئة هذه المشاعر السيئة من خلال إعادتكم إلى الواقع للتعرف على أسباب القلق والعواطف والأفكار الصعبة عن طريق تبريرها.
إليكم في ما يلي أبرز الحيل الذهنية للتعامل مع القلق:
- ممارسة التأمل: هي أفضل طريقة لتهدئة أفكاركم وجذب تركيزكم وانتباهكم إلى الحاضر. ويكون التركيز بالكامل على مراقبة حركة التنفس. ويمكن للأشخاص الذين يكافحون من أجل الحفاظ على عقولهم وأفكارهم ثابتة ممارسة أي نوع من التأمل للتحكم في أذهانهم وأفكارهم.
- الرسم والتلوين: قد يبدو الأمر مضحكاً، ولكن الأسلوب فعال للغاية. فالتلوين والرسم يسمحان بتدفق أفكاركم الإبداعية. كما أنها من العمليات البطيئة لتهدئة العقل والروح. فقد تحافظ حركات اليد البطيئة والحساسة على عمل شيء مثمر.
- الذهاب في نزهة سيرًا على الأقدام: يمكنكم الذهاب في نزهة وقضاء بعض الوقت في الطبيعة لتوقيف عقلكم عن الإفراط في التفكير. وتعتبر الطبيعة أفضل معالج. لذلك، المشي البطيء ومشاهدة المناظر الطبيعية حولكم من العوامل التي تساعد شعوركم بالهدوء.
- تناول الطعام بتمعن: إذا كنتم من الأشخاص الذين يعانون القلق، فمن المحتمل أنكم قد لا تتناولون الطعام بتمعّن والاستمتاع بكل جزء منه. لذا، قبل أن تتناولوا أي طعام يتم تقديمه إليكم، جربوا أخذ نفس عميق وتناول الطعام بسلام عن طريق الإبطاء والتنفس بعمق قدر المستطاع.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
قلق
حيل ذهنية
الأفكار الصعبة
تمارين اليقظة الذهنية
التأمل
الرسم والتلوين
نزهة
لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
04:11
نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها
فنّ
04:11
نادين الراسي على سرير المرض... تفاصيل الصورة الّتي أقلقت محبّيها
0
فنّ
2023-01-20
عامر زيان يعرب عن قلقه: "الله يستر"
فنّ
2023-01-20
عامر زيان يعرب عن قلقه: "الله يستر"
0
أخبار دولية
2023-01-19
الرئيس الصيني "قلق" من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية
أخبار دولية
2023-01-19
الرئيس الصيني "قلق" من انتشار فيروس كورونا في المناطق الريفية
0
أخبار دولية
2023-01-17
باريس تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران
أخبار دولية
2023-01-17
باريس تعرب عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع الصحي لبرنار فيلان الفرنسي الإيرلندي الموقوف في إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-01-22
لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟
صحة وتغذية
2023-01-22
لماذا يشعر الناس بحرقة العين؟
0
صحة وتغذية
2023-01-20
دراسة... تناول الأسماك الزيتية يخفض مخاطر الإصابة بأمراض الكلى
صحة وتغذية
2023-01-20
دراسة... تناول الأسماك الزيتية يخفض مخاطر الإصابة بأمراض الكلى
0
اخبار البرامج
2023-01-20
ما هي الأطعمة التي تقوي الذاكرة لدى الطلاب؟
اخبار البرامج
2023-01-20
ما هي الأطعمة التي تقوي الذاكرة لدى الطلاب؟
0
صحة وتغذية
2023-01-19
بسعر التكلفة... "فايزر" تعلن بيع نحو 500 دواء ولقاح للدول الفقيرة
صحة وتغذية
2023-01-19
بسعر التكلفة... "فايزر" تعلن بيع نحو 500 دواء ولقاح للدول الفقيرة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
05:23
صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا
أخبار سياسية
05:23
صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا
0
امن وقضاء
02:40
سرقة منزل في شتوره
امن وقضاء
02:40
سرقة منزل في شتوره
0
أخبار دولية
02:16
إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
أخبار دولية
02:16
إيران تتعهد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
0
اقتصاد
2023-01-10
قرار لوزير المالية... ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
2023-01-10
قرار لوزير المالية... ماذا جاء فيه؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
0
اقتصاد
07:59
بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المخصص للقمح ... وهل من أزمة خبز؟
اقتصاد
07:59
بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المخصص للقمح ... وهل من أزمة خبز؟
0
اقتصاد
07:20
حميه أعلن زيادة الايرادات من مرافق الوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين
اقتصاد
07:20
حميه أعلن زيادة الايرادات من مرافق الوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين
0
أخبار لبنان
07:13
بري عرض آخر التطورات الرئاسية مع أبو فاعور وكرامة
أخبار لبنان
07:13
بري عرض آخر التطورات الرئاسية مع أبو فاعور وكرامة
0
أخبار لبنان
06:59
نيد برايس: ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة
أخبار لبنان
06:59
نيد برايس: ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة
0
أمن وقضاء
06:57
ما جديد قضية انفجار المرفأ؟
أمن وقضاء
06:57
ما جديد قضية انفجار المرفأ؟
0
أخبار سياسية
05:23
صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا
أخبار سياسية
05:23
صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟
0
رياضة
13:57
الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً
رياضة
13:57
الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
2
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
02:45
اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار
امن وقضاء
02:45
اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار
4
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
5
امن وقضاء
02:09
مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف
امن وقضاء
02:09
مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف
6
أخبار سياسية
13:16
لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله
أخبار سياسية
13:16
لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله
7
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
8
امن وقضاء
03:51
البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا
امن وقضاء
03:51
البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store