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للتعامل مع القلق... إليكم هذه الحيل الذهنية!

صحة وتغذية
2023-01-24 | 09:20
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للتعامل مع القلق... إليكم هذه الحيل الذهنية!
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للتعامل مع القلق... إليكم هذه الحيل الذهنية!

للتعامل مع القلق... إليكم هذه الحيل الذهنية!

يبدأ شعور القلق بالظهور عندما تجدون أنفسكم عالقين في دوامة من الأفكار والمخاوف المتعلّقة بالمستقبل أو ذكريات الماضي. وقد تساعد تمارين اليقظة الذهنية على تهدئة هذه المشاعر السيئة من خلال إعادتكم إلى الواقع للتعرف على أسباب القلق والعواطف والأفكار الصعبة عن طريق تبريرها.

إليكم في ما يلي أبرز الحيل الذهنية للتعامل مع القلق:

- ممارسة التأمل: هي أفضل طريقة لتهدئة أفكاركم وجذب تركيزكم وانتباهكم إلى الحاضر. ويكون التركيز بالكامل على مراقبة حركة التنفس. ويمكن للأشخاص الذين يكافحون من أجل الحفاظ على عقولهم وأفكارهم ثابتة ممارسة أي نوع من التأمل للتحكم في أذهانهم وأفكارهم.

- الرسم والتلوين: قد يبدو الأمر مضحكاً، ولكن الأسلوب فعال للغاية. فالتلوين والرسم يسمحان بتدفق أفكاركم الإبداعية. كما أنها من العمليات البطيئة لتهدئة العقل والروح. فقد تحافظ حركات اليد البطيئة والحساسة على عمل شيء مثمر.

- الذهاب في نزهة سيرًا على الأقدام: يمكنكم الذهاب في نزهة وقضاء بعض الوقت في الطبيعة لتوقيف عقلكم عن الإفراط في التفكير. وتعتبر الطبيعة أفضل معالج. لذلك، المشي البطيء ومشاهدة المناظر الطبيعية حولكم من العوامل التي تساعد شعوركم بالهدوء.

- تناول الطعام بتمعن: إذا كنتم من الأشخاص الذين يعانون القلق، فمن المحتمل أنكم قد لا تتناولون الطعام بتمعّن والاستمتاع بكل جزء منه. لذا، قبل أن تتناولوا أي طعام يتم تقديمه إليكم، جربوا أخذ نفس عميق وتناول الطعام بسلام عن طريق الإبطاء والتنفس بعمق قدر المستطاع.
 

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التأمل

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