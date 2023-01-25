دراسة... هذا النوع من النشاط البدني يحمي الدماغ أكثر من غيره!

دراسة... هذا النوع من النشاط البدني يحمي الدماغ أكثر من غيره!



وجدت دراسة للباحث جون ميتشل، نُشرت في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع، أن القيام بما لا يقل عن 10 دقائق من المجهود المعتدل إلى القوي كل يوم يحسن الذاكرة ويؤثر بشكل إيجابي على العمليات التنفيذية مثل التخطيط والتنظيم.



وفي التفاصيل، حاول القيمون على الدراسة ربط أجهزة مراقبة النشاط بأرجل ما يقرب من 4500 شخص في المملكة المتحدة لتتبع حركاتهم على مدار 24 ساعة لمدّة سبعة أيام. ثم قام الباحثون بفحص كيفية تأثير سلوك المشاركين على ذاكرتهم قصيرة المدى، وقدرتهم على حل المشكلات.



وقال مؤلف الدراسة جون ميتشل، إن الأشخاص الذين أمضوا فترات قصيرة من الوقت في أنشطة بدنية معتدلة، أقل من 6 إلى 9 دقائق، حصلوا على درجات أعلى في الإدراك مقارنةً بالأشخاص الذين مارسوا الجلوس أو النوم أو الأنشطة الخفيفة.



ويُعرَّف النشاط البدني المعتدل عادةً بأنه المشي السريع أو ركوب الدراجات أو الركض صعودًا وهبوطًا على السلالم، مقارنةً بالحركة القوية، مثل الرقص والركض والسباحة، التي تتسبب في زيادة معدل ضربات القلب والتنفس.



وأكدت الدراسة أن قضاء المزيد من الوقت في النوم أو الجلوس أو الانخراط في حركة خفيفة فقط ارتبط بتأثير سلبي على الدماغ.