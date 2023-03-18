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تشنجات الساق أثناء الحمل... كيف يمكن الوقاية منها؟
صحة وتغذية
2023-03-18 | 06:27
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تشنجات الساق أثناء الحمل... كيف يمكن الوقاية منها؟
كيف يمكن الوقاية من تشنجات الساق أثناء الحمل؟
تشنجات الساق من الأمور الشائعة أثناء الحمل، وغالبًا ما تبدأ ليلًا في الثلثين الثاني والثالث من الحمل.
وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لتشنجات الساق أثناء الحمل غير واضح، يمكن للمرأة اتخاذ خطوات للوقاية منها.
إليكن بعض هذه الخطوات:
- الحفاظ على النشاط: قد يساعد النشاط البدني المنتظم والمدروس خلال الحمل في الوقاية من تشنجات الساق.
- تناول مكمل الماغنسيوم: هذه الخطوة قد تساعد الحامل في الوقاية من تشنجات الساق. وهنا لا بدّ من الإشارة الى ضرورة الحصول على موافقة مزود الرعاية الصحية. إضافة الى ذلك، تستطيع المرأة تناول المزيد من الأطعمة الغذائية الغنية بالماغنسيوم، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفاكهة المجففة والمكسرات والبذور.
- شرب الماء والسوائل بانتظام: قد يساعد الحفاظ على العضلات رطبة في الوقاية من التشنجات.
- الحصول على مقدار كافٍ من الكالسيوم: تشير بعض الأبحاث إلى أن تقليل مستويات الكالسيوم في الدم أثناء الحمل قد يساهم في الإصابة بتشنجات الساق.
- اختيار حذاء ملائم: لا بدّ من أن تختار الحامل أحذية مناسبة ومريحة خلال هذه الفترة.
مصدر
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صحة وتغذية
تشنجات الساق
الحمل
وقاية
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