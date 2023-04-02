مغص البطن في الصباح... ما هي أسبابه؟

أسباب مغص البطن في الصباح

قد يشعر عدد كبير من الناس بمغص البطن في الصباح الذي يُعد أمراً مزعجاً للغاية.



ويعبّر "مغص البطن" عن الألم أو التقلصات الناجمة عن مجموعة واسعة من الاضطرابات المتعلقة بالجهاز الهضمي أو بالأعضاء المجاورة له.



فما هي أسباب مغص البطن في الصباح؟



- زيادة حركة الأمعاء

- عسر الهضم

- الارتجاع المريئي

- الإمساك

- أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل مرض كرون أو التهاب القولون المتقرح

- التهاب المعدة

- إنفلونزا المعدة

- قرحة المعدة

- متلازمة القولون المتهيج

- التهاب البنكرياس

- الداء الزلاقي

- مرض التهاب الحوض

- التحسس

- التهاب الزائدة الدودية

- حصى المرارة

- التسمم الغذائي.