في فرنسا... إقبال متزايد على المشروبات غير الكحولية

في فرنسا... إقبال متزايد على المشروبات غير الكحولية

يُقبِل عدد متزايد من الفرنسيين على تناول المشروبات غير الكحولية، سواء بدافع الفضول فحسب، أو من باب اعتماد "بديل ممتاز" يمكنّهم من خوض تحدّي الامتناع عن شرب الكحول خلال شهر كانون الثاني أو ما يُعرف بـ"Dry January".



ويتهافت الزبائن على متجر "لو كاكتوس دو بارنابيه" الذي افتُتِح قبل شهرين في وسط مدينة ستراسبورغ، وهو الأول في عاصمة منطقة الألزاس لبيع المشروبات غير الكحولية.



وقالت ماتيلد باي التي جاءت لشراء زجاجة نبيذ خالٍ من الكحول "هذا المشروب بديل رائع للنساء الحوامل، وأنا اشتريه لصديقة"، بعدما أعجبها مذاق النوع الأبيض منه ووجدت أنه "قريب حقا" من طَعم النبيذ العادي.



أما ماري لويز، فحضرت طلبا لمشروب "خالٍ من الكحول والسكّر"، وبعدما تذوقت نبيذا مصنوعا من الشاي الأبيض رأت أنه يصلح للمناسبات العائلية، وجرّبت ويسكي غير كحولي حظيَ بقدر أكبر من استحسانها، قررت هذه المرّة شراء نبيذ فوّار بلا كحول.



وأوضحت زبونة أخرى في الرابعة والستين أنها تتجنب الكحول لأنها تخضع لعلاج طبي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ولاحظت ياسمينة خوادجية التي افتتحت "لو كاكتوس دو بارنابيه" في تشرين الأول أن الزبائن "متنوعون جدا"، وأوضحت أن بين من يأتون للشراء "شبابا، وكبار سن، ونساء حوامل، وأمهات مرضعات، وأشخاصا يريدون الإقلاع عن شرب الكحول، وآخرين يستمرون فيه لكنهم يبحثون عن خيارات بديلة، فيما دافع البعض هو الفضول ليس إلاّ...".

وشرحت ياسمينة خوادجية أن هذا الهوس بالمشروبات الخالية من الكحول أو ذات النسبة المنخفضة منه المعروفة اختصارا بالإنكليزية بـ"نو/لو" أو "No/low" "نشأ في الولايات المتحدة قبل نحو عشر سنوات ووصل عبر أوروبا الشمالية، ولا سيما عبر إنكلترا".



واشار المزوّد العالمي للبيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروبات "ISWR" إلى أن فرنسا شهدت عام 2022 أعلى زيادة في عدد شاربي المشروبات غير الكحولية أو المنخفضة الكحول بين الدول الغربية، معظمهم من "جيل الألفية". (...)