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من صفر إلى 4.... ما هي مراحل تطور سرطان الثدي؟
صحة وتغذية
2023-10-03 | 07:16
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من صفر إلى 4.... ما هي مراحل تطور سرطان الثدي؟
من صفر إلى 4.... ما هي مراحل تطور سرطان الثدي؟
بمجرد تشخيص سرطان الثدي، يحدد الأطباء مرحلته، التي تصف حجم السرطان ومدى انتشاره. وهذا يساعد على تحديد أفضل استراتيجية للعلاج.
ويقوم الأطباء بتصنيف السرطان باستخدام مقياس TNM، الذي يرمز إلى الورم والعقد الليمفاوية والانبثاث. ويرمز حرف T إلى حجم الورم، ويشير N إلى ما إذا كان السرطان قد انتقل إلى العقد الليمفاوية، ويحدد M ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.
ويتم جمع معلومات أخرى للمساعدة في تحديد مرحلة السرطان؛ على سبيل المثال، ما إذا كان السرطان يحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين أو هرمون البروجسترون أو ينتج الكثير من HER2، وهو البروتين الذي يساعد خلايا سرطان الثدي على النمو.
وهناك خمس مراحل لسرطان الثدي: من صفر إلى 4. وكلما زاد العدد، زاد تقدم السرطان. وغالبًا ما تكون هناك فئات عدة فرعية داخل كل مرحلة.
المرحلة 0: تُعرف أيضًا باسم المرحلة الموضعية، وتشير إلى أن السرطان لم ينتشر إلى الأنسجة المجاورة.
المرحلة 1: تشير الى انتشار السرطان إلى أنسجة الثدي المحيطة ولكنه موجود في منطقة صغيرة.
المرحلة 2: يكون السرطان في منطقة محدودة من الثدي ولكنه أصبح أكبر حجمًا، كما أن بعض العقد الليمفاوية متورطة.
المرحلة 3: تعني انتشار السرطان بشكل أكبر في الثدي وربما إلى الجلد. يكون الورم أكبر مما كان عليه في المراحل المبكرة، ويتأثر عدد أكبر من العقد الليمفاوية.
المرحلة 4: تشير المرحلة الأكثر تقدمًا إلى أن السرطان قد انتشر إلى العقد الليمفاوية القريبة ومناطق أخرى، مثل الرئتين أو الكبد أو الدماغ أو العظام.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
4....
مراحل
سرطان
الثدي؟
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