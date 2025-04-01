مكملات غذائية تؤدي إلى الإصابة بمشاكل خطيرة عند تناولها بكثرة... تعرفوا عليها!

يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية يومياً بهدف تحسين صحتهم، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

وبحسب الأطباء، يؤدي تناول المكملات الغذائية بكميات كبيرة يومياً إلى تلف الكلى والكبد، والنزيف، وتلف الأعصاب وصولاً إلى التسمم.

الحديد

يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في إنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء، ولكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم.

وتشمل أعراض التسمم الحاد بالحديد الغثيان، والقيء، وآلام البطن، وتلف الكبد وقصور القلب.

الكالسيوم

ينصح الأطباء عادةً الأشخاص وخاصة كبار السن بتناول مكملات الكالسيوم لتقوية العظام والحفاظ على عمل العضلات الهيكلية بشكل سليم.

ويؤدي تناول الكالسيوم بكميات كبيرة إلى تراكم الكالسيوم بالدم، والذي يمكن أن يسبب بدوره مجموعة واسعة من الأعراض أبرزها: الغثيان، والإمساك، والجفاف، وفقدان التوازن، وآلام العضلات والعظام، وارتفاع ضغط الدم، وتلف الكلى.

فيتامين D

يؤدي تناول مكملات الفيتامين D، المعروف بفيتامين الشمس، بكميات كبيرة للإصابة بالتسمم.

وتشمل أعراض التسمم بالفيتامين D الفشل الكلوي، والإمساك، والإرتباك، والإرهاق، والغثيان، وضعف العضلات، وآلام العظام.

فيتامين A

يعد الفيتامين A مكملاً ضرورياً لتحسين الرؤية، والنمو، وتعزيز المناعة، إلا أن تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى تلف كبير في الأعضاء مع مرور الوقت.

ويؤدي الإفراط المزمن في تناول الفيتامين A إلى الإصابة بالغثيان، والدوار، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان الشهية، والصداع بالإضافة إلى ضعف العظام.

المغنيسيوم

يعتبر المغنيسيوم مكملاً ضرورياً للحفاظ على كثافة العظام، ووظائف العضلات، وصحة القلب، وتحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر.

ويسبب الإفراط في تناول المغنيسيوم الإصابة بالإسهال، وانخفاض ضغط الدم، وصعوبة التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، وتلف الكلى، والغيبوبة.

حمض الفوليك

ينصح الأطباء النساء الحوامل بتناول حمض الفوليك لأنه يساعد على الوقاية من العيوب الخلقية في دماغ الجنين وعموده الفقري.

ويلعب حمض الفوليك دوراً أساسياً في إنتاج خلايا الدم الحمراء في الرحم، ويدعم نمو الأنبوب العصبي للجنين وصولاً إلى دماغه وحبله الشوكي.

ويعمل حمض الفوليك أيضاً على التحكم في المستويات العالية من حمض الهوموسيستين الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل صحية أخرى.

ويسبب الإفراط في تناول حمض الفوليك الغثيان، والإنتفاخ، والغازات بالإضافة إلى تهيج الجهاز الهضمي.

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