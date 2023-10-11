أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!

حتى بعد إجراء جراحة سرطان الثدي، قد لا يشعر المريض بحالة جيدة. وذلك، لأن الجسم يتعب بسبب الجراحة والأدوية. ولكن مع بعض النصائح البسيطة، من الممكن جعل التعافي أسرع.
ويقول الدكتور جاي أنام، أفضل جراح سرطان الثدي في مومباي، إن التعافي من هذا المرض هو عملية العودة إلى نمط حياة صحي وطبيعي بعد التشخيص.
وهو ينطوي على مراقبة الصحة، واتباع خطط العلاج، وإجراء تغييرات في نمط الحياة، والسعي للحصول على الدعم العاطفي.
ويمكن أن تكون عملية التعافي صعبة جسديًا وعاطفيًا، ومع ذلك، هناك العديد من الموارد المتاحة لمساعدة المحتاجين، وفق جاي أنام
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ومن المهم للأشخاص الذين يعانون من سرطان الثدي، أن يتخذوا خطوات لإدارة صحتهم العقلية، بالإضافة إلى الآثار الجانبية الجسدية التي قد تحدث أثناء العلاج وبعده.
وفيما يلي، 10 طرق مجربة للعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن بعد التعافي:
1- أخذ قسط من الراحة
بعد الجراحة، من المهم منح الجسم الراحة التي يحتاجها حتى يتعافى بشكل صحيح.
ومن المهم التأكد من الحصول على قسط وافر من النوم، وأخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار، إذا لزم الأمر.
ويجب أيضًا التأكد من الابتعاد عن التوتر، وأي أنشطة شاقة قد تسبب التعب أو عدم الراحة لبضعة أسابيع بعد الجراحة.
2- بدء التحرك
بمجرد الحصول على وقت للراحة بعد الجراحة، يجب البدء ببطء في ممارسة بعض تمارين المشي الخفيفة، وتمارين التمدد، من أجل زيادة نطاق الحركة ومرونة العضلات.
ومن المهم البدء بحركات بسيطة وصغيرة للرقبة، ودوائر للذراع/الكتف.
3- تناول طعام صحي
من المهم تناول وجبات صحية أثناء فترة التعافي، من أجل بناء القوة، وتعزيز الشفاء، ودعم جهاز المناعة.
وتناول نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، سيساعد على بقاء الجسم قويًا ونشطاً أثناء التعافي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الكثير من الماء سيساعد على التخلص من السموم، وابتعاد الجسم عن الجفاف طوال اليوم.
4- رعاية البشرة
خلال الأسابيع التالية للجراحة، من الضروري علاج بشرتك بلطف عن طريق تجنب أي أنشطة قاسية قد تسبب تهيجًا أو ألماً.
ويمكنك استخدام المراهم أو المستحضرات المهدئة للحفاظ على ترطيب المنطقة وراحتها.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم ارتداء ملابس فضفاضة، وأخذ حمام بارد بدلاً من الاستحمام الساخن.
5- ممارسة اليوغا
تمارين التنفس العميق مثل "البراناياما"، هي طريقة رائعة لاسترخاء الجسم وتحفيز تدفق الدم.
ابدأ بالتنفس بعمق من خلال الأنف لأربع عدات، ثم احبسه لمدة أربع ثوانٍ، ثم أخرجيه ببطء من خلال الفم لأربع عدات أخرى.
وسيساعد ذلك على خفض مستويات التوتر لديك، مع تعزيز الدورة الدموية الصحية في جميع أنحاء الجسم.
اذ أظهرت الدراسات الحديثة أن تمارين اليوغا في فترة ما بعد الجراحة، لا تساعد فقط على التعافي السريع، ولكن أيضًا على تحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام بنسبة 14٪.
6- التحدث الى شخص ما
من المهم البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة أثناء فترة التعافي.
فالتحدث مع شخص تثق به، يمكن أن يساعدك في تسهيل العملية، من خلال توفير الدعم العاطفي والراحة أثناء المضي قدمًا في رحلة التعافي.
7- ابقِ إيجابية
على الرغم من أن الأمر قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، إلا أن البقاء إيجابيًا والتركيز على الأشياء الجيدة، يمكن أن يساعد في جعل التعافي أسهل بكثير.
فيجب احاطة نفسك بالأشخاص الذين يهتمون بك وبرحلتك. واقضِ بعض الوقت في القيام بالأنشطة التي تجعلك سعيدا، أو ببساطة خذ بعض الوقت للاسترخاء.
8- الانتظام في المتابعة والعلاجات
من المهم حضور كل مواعيد المتابعة والعلاجات لضمان الشفاء العاجل. وذلك، ليقدر الطبيب على تقييم تقدمك، وتقديم المشورة بشأن أفضل السبل للشفاء، وتعديل العلاجات إذا لزم الأمر.
9- الابتعاد عن الإدمان
من المعروف أن التدخين يبطئ عملية شفاء الجسم، لذلك من الأفضل تجنب الدخان أثناء فترة التعافي.
بالإضافة إلى ذلك، حاولي الحد من استهلاك الكحول قدر الإمكان، فحتى الكميات الصغيرة يمكن أن تعطل عمليات الشفاء الطبيعية لجسمك.
10- تحديد أهداف واقعية
يعدّ تحديد أهداف واقعية لنفسك أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالتعافي من جراحة سرطان الثدي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى أنشطتك اليومية.
ومن المهم أيضًا أن تتذكري أن التعافي هو رحلة، فامنحي نفسك الوقت والصبر، بينما يشفى جسمك.