الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!

صحة وتغذية
2023-10-11 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!

أفضل 10 نصائح للتعافي السريع والصحي من جراحة سرطان الثدي!

حتى بعد إجراء جراحة سرطان الثدي، قد لا يشعر المريض بحالة جيدة. وذلك، لأن الجسم يتعب بسبب الجراحة والأدوية. ولكن مع بعض النصائح البسيطة، من الممكن جعل التعافي أسرع.

ويقول الدكتور جاي أنام، أفضل جراح سرطان الثدي في مومباي، إن التعافي من هذا المرض هو عملية العودة إلى نمط حياة صحي وطبيعي بعد التشخيص.

وهو ينطوي على مراقبة الصحة، واتباع خطط العلاج، وإجراء تغييرات في نمط الحياة، والسعي للحصول على الدعم العاطفي.

ويمكن أن تكون عملية التعافي صعبة جسديًا وعاطفيًا، ومع ذلك، هناك العديد من الموارد المتاحة لمساعدة المحتاجين، وفق جاي أنام.

ومن المهم للأشخاص الذين يعانون من سرطان الثدي، أن يتخذوا خطوات لإدارة صحتهم العقلية، بالإضافة إلى الآثار الجانبية الجسدية التي قد تحدث أثناء العلاج وبعده.

وفيما يلي، 10 طرق مجربة للعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن بعد التعافي:

1- أخذ قسط من الراحة
بعد الجراحة، من المهم منح الجسم الراحة التي يحتاجها حتى يتعافى بشكل صحيح.

ومن المهم التأكد من الحصول على قسط وافر من النوم، وأخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار، إذا لزم الأمر.

ويجب أيضًا التأكد من الابتعاد عن التوتر، وأي أنشطة شاقة قد تسبب التعب أو عدم الراحة لبضعة أسابيع بعد الجراحة.

2- بدء التحرك
بمجرد الحصول على وقت للراحة بعد الجراحة، يجب البدء ببطء في ممارسة بعض تمارين المشي الخفيفة، وتمارين التمدد، من أجل زيادة نطاق الحركة ومرونة العضلات.
ومن المهم البدء بحركات بسيطة وصغيرة للرقبة، ودوائر للذراع/الكتف.

3- تناول طعام صحي
من المهم تناول وجبات صحية أثناء فترة التعافي، من أجل بناء القوة، وتعزيز الشفاء، ودعم جهاز المناعة.

وتناول نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، سيساعد على بقاء الجسم قويًا ونشطاً أثناء التعافي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الكثير من الماء سيساعد على التخلص من السموم، وابتعاد الجسم عن الجفاف طوال اليوم.

4- رعاية البشرة
خلال الأسابيع التالية للجراحة، من الضروري علاج بشرتك بلطف عن طريق تجنب أي أنشطة قاسية قد تسبب تهيجًا أو ألماً.

ويمكنك استخدام المراهم أو المستحضرات المهدئة للحفاظ على ترطيب المنطقة وراحتها.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم ارتداء ملابس فضفاضة، وأخذ حمام بارد بدلاً من الاستحمام الساخن.

5- ممارسة اليوغا
تمارين التنفس العميق مثل "البراناياما"، هي طريقة رائعة لاسترخاء الجسم وتحفيز تدفق الدم.

ابدأ بالتنفس بعمق من خلال الأنف لأربع عدات، ثم احبسه لمدة أربع ثوانٍ، ثم أخرجيه ببطء من خلال الفم لأربع عدات أخرى.

وسيساعد ذلك على خفض مستويات التوتر لديك، مع تعزيز الدورة الدموية الصحية في جميع أنحاء الجسم.

اذ أظهرت الدراسات الحديثة أن تمارين اليوغا في فترة ما بعد الجراحة، لا تساعد فقط على التعافي السريع، ولكن أيضًا على تحسين البقاء على قيد الحياة بشكل عام بنسبة 14٪.

6- التحدث الى شخص ما
من المهم البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة أثناء فترة التعافي.

فالتحدث مع شخص تثق به، يمكن أن يساعدك في تسهيل العملية، من خلال توفير الدعم العاطفي والراحة أثناء المضي قدمًا في رحلة التعافي.

7- ابقِ إيجابية
على الرغم من أن الأمر قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، إلا أن البقاء إيجابيًا والتركيز على الأشياء الجيدة، يمكن أن يساعد في جعل التعافي أسهل بكثير.

فيجب احاطة نفسك بالأشخاص الذين يهتمون بك وبرحلتك. واقضِ بعض الوقت في القيام بالأنشطة التي تجعلك سعيدا، أو ببساطة خذ بعض الوقت للاسترخاء.

8- الانتظام في المتابعة والعلاجات
من المهم حضور كل مواعيد المتابعة والعلاجات لضمان الشفاء العاجل. وذلك، ليقدر الطبيب على تقييم تقدمك، وتقديم المشورة بشأن أفضل السبل للشفاء، وتعديل العلاجات إذا لزم الأمر.

9- الابتعاد عن الإدمان
من المعروف أن التدخين يبطئ عملية شفاء الجسم، لذلك من الأفضل تجنب الدخان أثناء فترة التعافي.

بالإضافة إلى ذلك، حاولي الحد من استهلاك الكحول قدر الإمكان، فحتى الكميات الصغيرة يمكن أن تعطل عمليات الشفاء الطبيعية لجسمك.

10- تحديد أهداف واقعية
يعدّ تحديد أهداف واقعية لنفسك أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالتعافي من جراحة سرطان الثدي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى أنشطتك اليومية.

ومن المهم أيضًا أن تتذكري أن التعافي هو رحلة، فامنحي نفسك الوقت والصبر، بينما يشفى جسمك.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

جراحة

سرطان

ثدي

تعافي

LBCI التالي
شرب كوب إضافي من القهوة يومياً يمكن أن يساعد في انخفاض الوزن...وهذه هي الطريقة!
لن تصدقوا قصتها... شابة مصابة بحساسية تجاه كل أنواع المياه بما في ذلك عرقها ودموعها: "هكذا أستحم"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
12:31

كيف يجب التعامل مع الموظفات المصابات بسرطان الثدي في العمل؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-09

إلى كل سيدة... هذا ما تحتاجين معرفته حول الفحص المبكر لسرطان الثدي!

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-08

أعراض سرطان الثدي الالتهابي... تعرفوا اليها!

LBCI
اخبار البرامج
2023-10-08

أجّلنا بس مكملين "لأنّو سرطان الثدي إنت بتهزميه!"... ترقبوا الحلقة المخصصة بالتوعية حول سرطان الثدي بموعد جديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
09:10

شرب كوب إضافي من القهوة يومياً يمكن أن يساعد في انخفاض الوزن...وهذه هي الطريقة!

LBCI
صحة وتغذية
04:19

لن تصدقوا قصتها... شابة مصابة بحساسية تجاه كل أنواع المياه بما في ذلك عرقها ودموعها: "هكذا أستحم"!

LBCI
صحة وتغذية
12:31

كيف يجب التعامل مع الموظفات المصابات بسرطان الثدي في العمل؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-10-09

هل تعلم أنك كنت تستعمل مبشرة الطعام بطريقة خاطئة؟!... إليك الطريقة الصحيحة! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:58

مصرف لبنان خائفٌ من زعزعة "الاستقرار النقديّ" وهذا ما طلبه (الأخبار)

LBCI
أخبار دولية
18:05

وزير الدفاع الأميركي: "لا دليل" على ضلوع إيران في هجمات حماس على إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:10

شدوا بعضكم يا أهل فلسطين... ما قصتها؟

LBCI
أخبار دولية
03:30

قصف إسرائيلي يستهدف الجامعة الإسلامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

القسام تقتحم موقع عين هبشور العسكريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

ما جديد "طوفان الأقصى"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

في اليوم الخامس لا رحمة لمدنيي قطاع غزة

LBCI
أمن وقضاء
07:11

3 اصابات في الضهيرة... واليكم صورة الأضرار

LBCI
أخبار دولية
04:48

زيلينسكي يزور الحلف الأطلسي للمرة الأولى وهذا ما طلبه

LBCI
أخبار لبنان
04:18

تعرّض مناطق يارين والضهيرة والبستان للقصف العنيف في هذه الاثناء..

LBCI
أخبار لبنان
03:20

من هذه النقطة في سهل القليلة انطلقت الصواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلّة..

LBCI
أخبار لبنان
02:32

هدوء حذر في الجنوب... والحركة شبه معدومة عند الشريط الحدوديّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:10

شدوا بعضكم يا أهل فلسطين... ما قصتها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:56

مصادر أمنية لبنانية للـLBCI: اطلاق صواريخ مباشرة باتجاه مواقع للاحتلال الاسرائيلي عند الضهيرة وتشهد المنطقة اشتباكات وقصف يُعدّ من الأعنف في هذه الاثناء

LBCI
خبر عاجل
12:25

أدرعي: مروحية حربية قامت قبل قليل باستهداف موقع استطلاع آخر لحزب الله بعد اطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو مركبة عسكرية اسرائيلية في منطقة أفيفيم

LBCI
خبر عاجل
04:43

طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين

LBCI
خبر عاجل
15:51

ادرعي: الجيش الاسرائيلي يرد بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر اطلاق القذائف داخل الأراضي السورية

LBCI
خبر عاجل
11:48

مصدر امني للـ LBCI: اصابة دبابة معادية مقابل مارون الراس بصاروخ موجه ادى الى احتراقها

LBCI
خبر عاجل
03:37

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ

LBCI
خبر عاجل
14:59

مستشار الأمن القومي الأميركي: لم نحرك حاملة طائراتنا لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد ولا خطط لدينا لنشر قوات على الأرض وسنناقش لاحقا إرسال خبراء بالتنسيق مع إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
13:00

حزب الله: استهدفنا ملالة إسرائيلية عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More