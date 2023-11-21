كم مرة يجب علينا غسل شعرنا في الأسبوع؟

يبدو أن عدد المرات التي يجب أن نغسل فيها شعرنا هو موضوع نقاش دائمًا.

هناك أقاويل تفيد بأن غسيل الشعر المتكرر مهم، خاصّةً بعد العودة من صالة الألعاب الرياضية، إذا كنتم ترغبون في تجنب خصلات الشعر الدهنية والضعيفة، فيما يرى آخرون أنه من الضروري غسل الشعر بأقل قدر ممكن للحفاظ على صحته.

وسط هذا الجدال، ظهر مفهوم "تدريب الشعر" على تيك توك، حيث حصدت مقاطع الفيديو حول هذه الموضة أكثر من 160 مليون مشاهدة على التطبيق.

وبالتالي، فإن "تدريب الشعر" يتضمن تدريب خصلات الشعر على البقاء دون غسل لأطول فترة ممكنة، وذلك بهدف جعله صحيًا وطويلًا.

بدورها، ردّت أخصائية الشعر كيت هولدن لموقع " ذا صن " على هذه الظاهرة بالقول إن قضاء وقت طويل دون غسل الشعر "قد لا يكون مفيدًا دائمًا".

وأوضحت أن "غسل شعرنا بالشامبو أمر حيوي للحفاظ على نظافته وفروة الرأس. إنه يزيل الزيوت والقشرة والأوساخ والتلوث والكائنات الحية الدقيقة الضارة وبقايا منتجات العناية بالشعر التي يمكن أن تسبب تهيج فروة الرأس وتعزز صحة الشعر الباهت الشبيه بالقش."

لكن أضافت كيت أن تبلل الشعر قد يؤدي في الواقع إلى إتلاف الخصلات في بعض الأحيان وقالت: "عندما يتلامس شعرنا مع الماء، تنتفخ البشرة وتشكل البروتينات الموجودة داخل الشعر روابط أضعف. هذا يجعل شعرنا هشًا وعرضة للكسر".

وتابعت: "إن استخدام الشامبو الخاطئ لنوع الشعر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تجريد الشعر أو زيادة حجمه مما قد يؤدي إلى تلفه مع مرور الوقت."

وبالنسبة لأخصائية الشعر، فإن غسل الشعر يتعلق دائمًا بالتوازن مُعتبرةً أنه ليس من المفيد الاستمرار لأطول فترة ممكنة دون غسله، لكنكم أيضًا لا تريدون الإفراط في غسل الشعر أيضًا".

ويمكن أن تكون إحدى نتائج عدم غسل الشعر لأسابيع هي التهاب الجلد الدهني، وهو شكل حاد من القشرة يسبب حكة في فروة الرأس الحمراء وتقشيرًا دهنيًا أصفر اللون.

وأوضحت الخبيرة أن "قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني تنتج في الغالب عن فطريات تعيش على فروة الرأس، وتتغذى على الزيوت وتنتج حمضًا يسمى حمض الأوليك".

وقالت: "حوالي 50 في المئة من البالغين لديهم حساسية تجاه حمض الأوليك، لذلك عندما ينتج الفطر هذا الحمض، تتفاعل فروة الرأس من خلال التهيج والحكة وإنتاج المزيد من خلايا الجلد لمحاولة حماية نفسها."

وحذرت كيت من أن عدم غسل الشعر بالشامبو بانتظام قد يعني أن هذه الفطريات لديها المزيد من الزيت لتتغذى عليه، مما يزيد من خطر تهيج فروة الرأس وتقشرها.

وأوصت الجميع بغسل شعرهم بالشامبو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في حال كان الشعر كثيفًا أو خشنًا أو مجعدًا أو متعرجًا، للحفاظ على أفضل صحة للشعر وفروة الرأس.

وتابعت كيت: "إذا كان شعركم أملسًا أو ناعمًا، فإن غسله مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يمثل توازنًا جيدًا".

ولكن إذا كنتم عرضة للقشرة، أو تعانون من فروة رأس دهنية بشكل خاص، "فمن المستحسن غسل الشعر يوميًا أو كل يومين"، وفقًا لخبيرة الشعر.