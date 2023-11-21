الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كم مرة يجب علينا غسل شعرنا في الأسبوع؟

صحة وتغذية
2023-11-21 | 02:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كم مرة يجب علينا غسل شعرنا في الأسبوع؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
كم مرة يجب علينا غسل شعرنا في الأسبوع؟

يبدو أن عدد المرات التي يجب أن نغسل فيها شعرنا هو موضوع نقاش دائمًا.
 
هناك أقاويل تفيد بأن غسيل الشعر المتكرر مهم، خاصّةً بعد العودة من صالة الألعاب الرياضية، إذا كنتم ترغبون في تجنب خصلات الشعر الدهنية والضعيفة، فيما يرى آخرون أنه من الضروري غسل الشعر بأقل قدر ممكن للحفاظ على صحته.
 
وسط هذا الجدال، ظهر مفهوم "تدريب الشعر" على تيك توك، حيث حصدت مقاطع الفيديو حول هذه الموضة أكثر من 160 مليون مشاهدة على التطبيق.
 
وبالتالي، فإن "تدريب الشعر" يتضمن تدريب خصلات الشعر على البقاء دون غسل لأطول فترة ممكنة، وذلك بهدف جعله صحيًا وطويلًا.
 
بدورها، ردّت أخصائية الشعر كيت هولدن لموقع "ذا صن" على هذه الظاهرة بالقول إن قضاء وقت طويل دون غسل الشعر "قد لا يكون مفيدًا دائمًا".
 
وأوضحت أن "غسل شعرنا بالشامبو أمر حيوي للحفاظ على نظافته وفروة الرأس. إنه يزيل الزيوت والقشرة والأوساخ والتلوث والكائنات الحية الدقيقة الضارة وبقايا منتجات العناية بالشعر التي يمكن أن تسبب تهيج فروة الرأس وتعزز صحة الشعر الباهت الشبيه بالقش."
 
لكن أضافت كيت أن تبلل الشعر قد يؤدي في الواقع إلى إتلاف الخصلات في بعض الأحيان وقالت: "عندما يتلامس شعرنا مع الماء، تنتفخ البشرة وتشكل البروتينات الموجودة داخل الشعر روابط أضعف. هذا يجعل شعرنا هشًا وعرضة للكسر".
 
وتابعت: "إن استخدام الشامبو الخاطئ لنوع الشعر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تجريد الشعر أو زيادة حجمه مما قد يؤدي إلى تلفه مع مرور الوقت."
 
وبالنسبة لأخصائية الشعر، فإن غسل الشعر يتعلق دائمًا بالتوازن مُعتبرةً أنه ليس من المفيد الاستمرار لأطول فترة ممكنة دون غسله، لكنكم أيضًا لا تريدون الإفراط في غسل الشعر أيضًا".
 
ويمكن أن تكون إحدى نتائج عدم غسل الشعر لأسابيع هي التهاب الجلد الدهني، وهو شكل حاد من القشرة يسبب حكة في فروة الرأس الحمراء وتقشيرًا دهنيًا أصفر اللون.
 
وأوضحت الخبيرة أن "قشرة الرأس والتهاب الجلد الدهني تنتج في الغالب عن فطريات تعيش على فروة الرأس، وتتغذى على الزيوت وتنتج حمضًا يسمى حمض الأوليك".
 
وقالت: "حوالي 50 في المئة من البالغين لديهم حساسية تجاه حمض الأوليك، لذلك عندما ينتج الفطر هذا الحمض، تتفاعل فروة الرأس من خلال التهيج والحكة وإنتاج المزيد من خلايا الجلد لمحاولة حماية نفسها."
 
وحذرت كيت من أن عدم غسل الشعر بالشامبو بانتظام قد يعني أن هذه الفطريات لديها المزيد من الزيت لتتغذى عليه، مما يزيد من خطر تهيج فروة الرأس وتقشرها.
 
وأوصت الجميع بغسل شعرهم بالشامبو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في حال كان الشعر كثيفًا أو خشنًا أو مجعدًا أو متعرجًا، للحفاظ على أفضل صحة للشعر وفروة الرأس.
 
وتابعت كيت: "إذا كان شعركم أملسًا أو ناعمًا، فإن غسله مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يمثل توازنًا جيدًا".
 
ولكن إذا كنتم عرضة للقشرة، أو تعانون من فروة رأس دهنية بشكل خاص، "فمن المستحسن غسل الشعر يوميًا أو كل يومين"، وفقًا لخبيرة الشعر.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

غسل الشعر

شعر

خصلات

دهنية

ضعيفة

نظافة

فروة رأس

حساسية

حكة.

LBCI التالي
دراسة فعالة... هذا المكوّن يمكن أن "يضفي نكهة" على حياتكم الجنسية!
مريضة تستعيد النطق بفضل عملية زرع حنجرة للمرة الأولى في فرنسا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
06:40

إليك 6 عوامل تحول شعرك إلى اللون الرمادي!

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-16

مخزومي للـ LBCI: نريد رئيساً جامعاً بعيداً عن منظومة الفساد والناس والنواب بدأوا يشعرون بأن التعنت لن يفيد لبنان ولا الاقتصاد

LBCI
منوعات
2023-11-15

"شعرت بالصدمة"... سيدة تُصعق برؤية زوجها مرتدياً ملابسها الداخلية "الأكثر إثارةً": وهذا ما كشفته!

LBCI
فنّ
2023-11-13

ريهانا تصدم الجمهور بشعرها الجديد... إليكم "اللوك الجديد" (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
03:12

دراسة فعالة... هذا المكوّن يمكن أن "يضفي نكهة" على حياتكم الجنسية!

LBCI
صحة وتغذية
13:07

مريضة تستعيد النطق بفضل عملية زرع حنجرة للمرة الأولى في فرنسا

LBCI
صحة وتغذية
09:58

هل كنتم تعلمون أهمية تنظيف سرّة البطن وعواقب إهمالها؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-11-19

هل تعانون من الإمساك؟ اعتمدوا هذه الطريقة الفعالة في المنزل (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

القصف الاسرائيلي يطال منزل النائب قبلان قبلان (صور+فيديو)

LBCI
موضة وجمال
06:40

إليك 6 عوامل تحول شعرك إلى اللون الرمادي!

LBCI
منوعات
2023-10-05

بعد انجابها لثلاثة توائم عانت من تغييرات غريبة في جسمها...هكذا أُصيبت بسرطان الثدي!

LBCI
أخبار دولية
13:19

الإعلام الحربي للحوثيين وثق احتجاز سفينة في البحر الأحمر أمس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ما معنى الرقم ٣٥ في علاقة فلسطين بالصين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوضع عند الحدود الجنوبية كان متوترا اليوم... كيف هي الصورة مساء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:25

زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى

LBCI
خبر عاجل
10:13

"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

LBCI
فنّ
04:11

تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
13:38

قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة للبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
16:30

خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
آخر الأخبار
13:27

الجزيرة نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
13:46

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أي منطقة يتم منها إطلاق صواريخ من داخل لبنان يتم استهدافها من طرفنا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More