دراسة فعالة... هذا المكوّن يمكن أن "يضفي نكهة" على حياتكم الجنسية!

تشير دراسة حديثة إلى أن الزنجبيل يمكن أن "يضفي نكهة" على حياتكم الجنسية.

في التفاصيل، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الزنجبيل لديهم رغبة جنسية أعلى.

وبالتالي فإنه يزيد من مستويات هرمون التستوستيرون ويعزز تدفق الدم، مثل الفياغرا.

بالإضافة إلى ذلك، يُقلل الزنجبيل من هرمون السيروتونين، مما يجعل الناس يشعرون بقدر أقل من الخجل أو الإحراج.

واستندت الدراسة على 500 شخص في الصين وسألهم الباحثون عن عدد الأيام التي تناولوا فيها الزنجبيل في الأسبوع، وعدد المرات التي مارسوا فيها الجنس وشعروا فيها بالرغبة الجنسية.

وقال البروفيسور بيكا سانتيلا، من جامعة نيويورك في شنغهاي: "تشير الأدلة إلى أن الزنجبيل يمكن أن يحسن الوظيفة الجنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء. قد يكون من الممكن أن يكون علاجًا غير مكلف ولكنه فعال لتحسين السلوك الجنسي".

وقد تشمل الفوائد الأخرى للزنجبيل تقليل الالتهاب ومعالجة الغثيان والانتفاخ.

كما تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات والأفوكادو والمحار والفراولة يمكن أن يعزز الحياة الجنسية أيضًا.