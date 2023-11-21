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إليكم الوقت المثالي لممارسة التمارين الرياضية للحدّ من مخاطر الجلوس طوال اليوم!
صحة وتغذية
2023-11-21 | 03:29
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إليكم الوقت المثالي لممارسة التمارين الرياضية للحدّ من مخاطر الجلوس طوال اليوم!
إليكم الوقت المثالي لممارسة التمارين الرياضية للحدّ من مخاطر الجلوس طوال اليوم!
أشارت دراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة فقط يومياً يمكن أن تكون كافية لتعويض مخاطر الجلوس أكثر من اللازم.
ووجد الباحثون أن أي نشاط شاق لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار الناجمة عن عدم الحركة.
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة خلف المكتب أو على الأريكة، هم أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة، وفقاً لموقع
"ذا صن"
.
وقال البروفيسور أولف إكيلوند، من المدرسة النرويجية لعلوم الرياضة: "يرتبط ارتفاع وقت الجلوس بارتفاع معدل الوفيات لدى الأفراد الأقل نشاطاً. ومن المهم ممارسة نوع من النشاط البدني يومياً، حيث يهدف البالغون إلى ممارسة تدريبات القوة مرتين على الأقل في الأسبوع".
ويجب عليهم محاولة ممارسة نشاط معتدل الشدة لمدة ساعتين ونصف الساعة أسبوعياً، مثل المشي السريع.
وأظهرت الأبحاث السابقة أن الوقت الذي تقضيه في الجلوس، يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالمقارنة مع أي مستوى آخر من النشاط مثل النوم أو الوقوف.
ونظرت الدراسة الأخيرة، التي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، في مقدار التمارين التي يحتاج الناس إلى القيام بها لتقليل مخاطر الجلوس لفترات طويلة.
وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 44 ألف بالغ في منتصف العمر وكبار السن الذين ارتدوا أجهزة تتبع اللياقة البدنية لمدة تتراوح بين 4 إلى 14.5 سنة، حيث توفي خلالها 3451 شخصًا.
وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات بناءً على مقدار الوقت الذي يقضونه في الجلوس في المتوسط، والذي يتراوح من 8.5 إلى 10.5 ساعة يوميًا.
وتم تقسيمهم أيضًا بناءً على وقت نشاطهم البدني المعتدل إلى القوي، والذي تراوح من ثماني دقائق إلى 35 دقيقة يوميًا في المتوسط.
وأظهرت النتائج أن أولئك الذين أمضوا معظم الوقت خاملين، كانوا أكثر عرضة للوفاة.
ومع ذلك، فإن أولئك الذين أمضوا معظم الوقت في ممارسة نشاط بدني معتدل، كان لديهم خطر مماثل لأولئك الذين أمضوا وقتًا أقل في الجلوس.
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