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كيف تتغلبون على "الإمساك"؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!

صحة وتغذية
2024-03-08 | 03:13
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كيف تتغلبون على &quot;الإمساك&quot;؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!
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كيف تتغلبون على "الإمساك"؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!

يعد الاستمتاع بوظيفة أمعائنا السليمة جزءًا هامًا من الصحة العامة، حيث يقوم الجسم بالتخلص من الفضلات والمواد الّتي لم يتم هضمها. كما يعد التبرز من ثلاث مرات في اليوم إلى ثلاث مرات في الأسبوع أمرًا طبيعيًا لمعظم الأشخاص، ولكن قد يتغير هذا النمط لعدة أسباب، منها تغيير في النظام الغذائي، قلة ممارسة الرياضة، تأثير الأدوية، أو حتى الاكتئاب.
 
وبالتالي، فإذا حدث انخفاض في عدد مرات التبرز أو زادت الصعوبة في الإخراج، قد يصنف ذلك كإمساك. يمكن أن يكون لهذه الحالة تأثيرات سلبية على البراز، حيث قد يصبح جافًا أو صعبًا، مما يسبب الإجهاد والألم أثناء زيارة المرحاض.
 
بدورها، قدمت خبيرة التغذية فانيسا إيرين نصائح عن الموضوع في حديثها على منصة تيك توك، مع حل بسيط وفعال لتحسين وظيفة الأمعاء دون الحاجة إلى استخدام الأدوية. وفيما يلي الخطوات التي شاركتها مع المتابعين:
 
- استخدام الكرفس والسبانخ: قامت إيرين بتوجيه الانتباه نحو استخدام الكرفس والسبانخ، حيث يحتوي كل منهما على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان.
 
- الخلط في الخلاط: قدمت إيرين توجيهات حول خلط الكرفس والسبانخ مع الماء في الخلاط، مع التأكيد على عدم إزالة كل الألياف.
 
- تناول الخليط: بعد الخلط، يتحول المزيج إلى سائل ناعم، وأكدت إيرين أهمية استهلاك القليل من اللب الذي يتكون منه.
 
ويساعد هذا الخليط من الكرفس والسبانخ في تحسين وظيفة الأمعاء، حيث تساهم الألياف الغير قابلة للذوبان في تعزيز عملية الهضم وتسريع الإخراج، مما يسهم في تحسين راحة الشخص والتقليل من المشاكل المرتبطة بالإمساك.
 
وقدّم موقع "إكسبرس" البريطاني بعض الأطعمة الغنية بالألياف باعتبارها علاجات محتملة للإمساك وهي: زيت الزيتون وبذور الكتان، البروبيوتيك، الخضروات الليفية، الحبوب، الفواكه عالية الألياف، خبز القمح الكامل مع المعكرونة، والماء.
 
أما بالنسبة للماء، فيُعتبر جفاف الجسم سببًا رئيسيًا للإمساك، لذا فإن زيادة تناول الماء أو تناول أي سوائل يجب أن يساعد على التخلص منه.

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صحة وتغذية

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