قد يؤدي العناق إلى قتلهما... ولادة توأم بحالة طبية نادرة: "عظام هشة كقشرة البيض"

أخبرت والدة التوأم، مريم وميا (3 أعوام) عن حالتهما النادرة التي جعلت عظامهما هشة لدرجة يمكن أن تنكسر بسهولة مثل "قشر البيض".

ووفق موقع " ذا صن " البريطاني، تم تشخيص حالة التوأم بمرض تكون العظم الناقص في أيلول 2020 بعد ولادتهما بعشرات الكسور في أنحاء جسديهما.

وتسببت هذه الحالة في عظام هشة للغاية، ولم يُسمح للأم ريان، البالغة من العمر 27 عامًا، بحمل ابنتيها بين ذراعيها لمدة خمسة أشهر حتى تلتئم عظامهما الصغيرة. وكانت الحالة خطيرة لدرجة أن الأطباء قالوا إنه من غير المرجح أن تبقيا على قيد الحياة.

وعاد التوأم إلى المنزل بعد أربعة أشهر في المستشفى، لكنهما تعرضتا لكسور "لا حصر لها" على مر السنين. وتتعامل الأم ريان معهما بحذر شديد عند رفعهما أو تغيير ملابسهما أو احتضانهما.

وتقول ريان، من أتلانتا، جورجيا الأميركية: "قارن الأطباء عظامهما بقشر البيض، فهي حساسة للغاية. إنها حالة تدوم مدى الحياة، لذا يتعين علينا دائمًا أن نكون حذرين للغاية معهما. إنهما مثل الدمى الصينية الصغيرة".