صلة بين طول القامة وخطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفه الخبراء

صحة وتغذية
2025-09-01 | 13:50
صلة بين طول القامة وخطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفه الخبراء
صلة بين طول القامة وخطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفه الخبراء

وجدت دراسة أن الأشخاص ذات القامة القصيرة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية، كما أن خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية أعلى أيضًا.
 
واعتقد العلماء أن السبب قد يعود جزئيًا إلى اتساع الشرايين وتحسن سعة الرئة لدى الأشخاص ذات القامة الطويلة.

كما قال الدكتور بيتر فوتينوس إن الدراسات وجدت أن الأشخاص الأقصر قامةً أكثر عُرضةً للإصابة بسكتة دماغية أيضًا.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن طول القامة يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، كلما زاد طول الشخص ازداد خطر إصابته ببعض أنواع السرطان، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

