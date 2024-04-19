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العلامات البيضاء على الأظافر: ماذا تعني وكيف تتم معالجتها؟

صحة وتغذية
2024-04-19 | 07:46
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العلامات البيضاء على الأظافر: ماذا تعني وكيف تتم معالجتها؟
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العلامات البيضاء على الأظافر: ماذا تعني وكيف تتم معالجتها؟

تظهر في بعض الأحيان علامات بيضاء صغيرة على أظافرنا دون سابق إنذار، ويبدو أنه لا يوجد سبب واضح لهذه الظاهرة. ولكن ما هو السبب الحقيقي وراء هذه العلامات الغامضة؟

عادة ما يُعتقد أن العلامات البيضاء على الأظافر ناتجة عن نقص الكالسيوم، ولكن الحقيقة قد تكون أقل خطورة. يُعرف هذا الأمر بابيضاض الدم، ويمكن تقسيمه إلى نوعين: ابيضاض الدم الحقيقي وسرطان الدم الظاهر.

وينشأ ابيضاض الدم الحقيقي في جزء الظفر المسؤول عن إنتاج الظفر، في حين يحدث سرطان الدم الظاهر في الطبقة الموجودة أسفل الظفر.

وتظهر العلامات البيضاء أو النقاط الصغيرة في الظفر بسبب الصدمة، وقد تكون نتيجة لتعرض الأظافر لمواد كيميائية قاسية. وفي بعض الحالات، قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية خطيرة مثل تليف الكبد أو الفشل الكلوي.

ووفق موقع "ذا صن" البريطاني، لا يوجد علاج حالياً لسرطان الدم المنقط، وتنمو العلامات بشكل طبيعي بمرور الوقت إذا كانت ناجمة عن الصدمة. ولكن إذا كانت لديك شكوك بشأن سبب العلامات البيضاء على أظافرك، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على تقييم دقيق وعلاج مناسب.

في النهاية، يجب على الأفراد الانتباه إلى أي تغييرات في أظافرهم والبحث عن المشورة الطبية عند الحاجة، لضمان الصحة والعافية العامة.

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صحة وتغذية

العلامات البيضاء

الأظافر

صحة

سرطان الدم

ابيضاض الدم

نقص كالسيوم.

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