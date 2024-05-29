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ما هي الطرق الآمنة لإزالة شمع الأذن المتراكم؟
صحة وتغذية
2024-05-29 | 10:05
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ما هي الطرق الآمنة لإزالة شمع الأذن المتراكم؟
ما هي الطرق الآمنة لإزالة شمع الأذن المتراكم؟
كشفت طبيبة متخصصة بجراحة الأنف، والأذن والحنجرة في ولاية أوهايو الأميركية عن كيفية تنظيف الأذنين من الشمع بشكل صحيح.
وقالت الدكتورة تونيا إل. فارمر إن أعواد القطن "لم تكن مصنوعة لتنظيف أذنيك، كل ما تفعله هو دفع الشمع إلى عمق قناة أذنك ما يؤدي إلى انسدادها".
وأشارت فارمر في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك إلى أن “الأذن تنظف نفسها بشكل طبيعي مثل فرن التنظيف الذاتي”، وأوصت باستخدام قطعة قماش مبللة لتنظيف الجزء الخارجي من قناة الأذن حيث يتم دفع الشمع إلى الخارج.
ويتكوّن شمع الأذن من إفرازات من الغدد الدهنية والعرقية وخلايا الجلد الميتة والشعر والحطام. كما يقوم الشمع بإزالة الأوساخ والغبار والبكتيريا، مما يحمي قناة الأذن من التهيج والعدوى والجفاف.
ونصحت فارمر الأشخاص الذين لديهم قنوات أذن صغيرة أو تراكم شمع جاف، باستخدام عامل آخر لتليين الشمع مثل الزيوت المعدنية أو بيروكسيد الهيدروجين أو قطرات الإزالة مثل ديبروكس.
وحذرت فارمر من أدوات إزالة الشمع العصرية التي تحتوي على كاميرا تسمح لك بالنظر داخل قناة الأذن، لأنها "قد تؤدي إلى إصابة طبلة الأذن".
وتابعت: "قد تحتاج لرؤية مقدم الرعاية الأولية الخاص بك أو إختصاصي الأنف والأذن والحنجرة مثلي لإجراء تنظيف احترافي عند الضرورة".
وختمت فارمر مقطع الفيديو بالقول: " لا تضع أي شيء أصغر من مرفقك في قناة أذنك".
المصدر
آخر الأخبار
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