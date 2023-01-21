مخاوف متزايدة من توترات أمنية (الأخبار)

أفادت معلومات بأن جهات ومرجعيات رفيعة في البلاد تطلب تقارير أمنية لتقدير الموقف على الأرض، وما إذا كانت هنا إشارات إلى إنفجار جديد في الشارع، خصوصًا أن التوترات الإجتماعية تكبر يومًا بعد يوم، مع إشارة لافتة إلى تسريبات جهات محلية وخارجية عن إحتمال إنفجار كبير ينجم عن إغتيالات سياسية.وتحدثت مصادر أمنية لصحيفة "" عن إجراءات غير عادية يتخذها عدد غير قليل من القيادات السياسية وإستنفارات بين مناصري شخصيات رفيعة لمواجهة أي إحتجاجات جديدة يمكن أن تستهدف هذه الشخصيات في الشارع.