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"لقاء باريس": لا موعد محددًا لانعقاده (الجمهورية)

صحف اليوم
2023-01-21 | 01:12
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&quot;لقاء باريس&quot;: لا موعد محددًا لانعقاده (الجمهورية)
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"لقاء باريس": لا موعد محددًا لانعقاده (الجمهورية)

"لقاء باريس": لا موعد محددًا لانعقاده (الجمهورية)

على مسافة أيام من إنعقاد الإجتماع الأميركي-الفرنسي-السعودي-القطري، أبلغت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية قولها إن "لا موعد محددًا بصورة نهائية لانعقاد هذا الإجتماع، إنما المؤشرات ترجح إنعقاده خلال الأسبوعين المقبلين."

وأكدت المصادر لصحيفة "الجمهورية" أن "مجرد إنعقاد الإجتماع يؤشر إلى أن الملف اللبناني لا يزال في دائرة أولويات وإهتمامات أصدقائه، وخصوصًا فرنسا التي تضع ثقلها لإحداث إنفراجات سياسية وإقتصادية في لبنان."

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