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سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية.. تحضيراً لاستجوابه (نداء الوطن)

صحف اليوم
2023-01-23 | 00:26
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سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية.. تحضيراً لاستجوابه (نداء الوطن)
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سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية.. تحضيراً لاستجوابه (نداء الوطن)

"نداء الوطن": سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية تحضيراً للقاء المحققين الأوروبيين في شباط لاستجوابه مع 18 شاهداً إضافياً

علمت "نداء الوطن" أنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعزّز استراتيجيته الدفاعية أكثر، ليضيف إليها بعض المعطيات والحجج والمستندات الجديدة. وذلك تحضيراً للقاء المحققين الأوروبيين العائدين في شباط المقبل، لاستجوابه مع 18 شاهداً إضافياً، في سياق القضايا المرفوعة على سلامة وآخرين باتهامات اختلاس أموال وتبييضها وإثراء غير مشروع وتهرّب ضريبيّ. وأكدت مصادر متابعة أن "سلامة سيلتقي بعض من مثلوا أمام التحقيق الأوروبي الأسبوع الماضي أو تابعوه عن كثب، ليسمع منهم ما حصل معهم ويطّلع على تفاصيل الأسئلة التي طرحت وحول ماذا ركّز المحقّقون".

وأشارت المصادر عينها لـ"نداء الوطن"، إلى أن سلامة يركّز دائماً على أنه كان يملك 23 مليون دولار قبل تعيينه حاكماً لمصرف لبنان، وأنه نوّع استثماراته ليصل الى الثروة والملكيات التي يشتبه المحققون في أنها غير مشروعة. وسيحاول وفق مصادر متقاطعة، عدم الإجابة على أسئلة خاصة بشركة "فوري" التي يملكها شقيقه.

المصادر المتابعة للتحقيقات الأوروبية أكّدت "قرب الإدعاء على سلامة، وأن توجيه اتهامات إليه لا شك فيه"، مع ملاحظة أن القضاء اللبناني يتحضّر لذلك أيضاً، وبالتالي تضيق الدوائر على حاكم مصرف لبنان من عدة جهات مع قرب خروجه من الحاكمية في تموز المقبل.

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