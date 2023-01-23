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50 ألف ولادة سورية مقابل 70 ألفاً لبنانية.. والنازحون تخطّوا المليونيْن (نداء الوطن)

صحف اليوم
2023-01-23 | 00:50
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50 ألف ولادة سورية مقابل 70 ألفاً لبنانية.. والنازحون تخطّوا المليونيْن (نداء الوطن)
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50 ألف ولادة سورية مقابل 70 ألفاً لبنانية.. والنازحون تخطّوا المليونيْن (نداء الوطن)

علامة لـ"نداء الوطن": النازحون تخطّوا المليونيْن و50 ألف ولادة سورية مقابل 70 ألفاً لبنانية

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة لـ"نداء الوطن" جملة من الوقائع والمعطيات حول ملف النازحين ومنها مثلاً أنّ نسبة النازحين باتت تُشكل 30% من المقيمين في لبنان كما أنّ نسبة الولادات السنوية لدى النازحين باتت قريبة جداً من نسبة ولادات اللبنانيين، كما أنّ عدد النازحين وفق التقاريرالرسمية اللبنانية هو مليونان و82 الفاً بينما أرقام مفوضية النازحين تتحدث عن 840 ألفاً فقط، وهذا طبعاً نظراً لوجود المعابر غير الشرعية واستخدامها من قبل النازحين من أجل الإستمرار في الإستفادة من المساعدات التي تُقدم لهم شهرياً.

واشار الى أنّ هناك حوالى 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الأزمة حتى الآن أي بمعدل 20 ألفاً سنوياً وقد ارتفعت هذه الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية.

وتطرق لـ"نداء الوطن"، إلى الدراسات التي أجريت حول النازحين ومنها دراسة للجامعة الأميركية بيّنت أن معدل العائلة السورية هو 5 أفراد بينما معدل العائلة اللبنانية هو 3 أفراد وبالتالي فإذا استمرت الأمور كما هي سيصبح معدل النازحين بعد خمس إلى عشر سنوات بمعدل 50% من المجتمع في لبنان.

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