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لقاء لجنة "الخارجية" مع 19 سفيراً: لآليات تُسهل وتسرع عودة النازحين

صحف اليوم
2023-01-23 | 01:10
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لقاء لجنة &quot;الخارجية&quot; مع 19 سفيراً: لآليات تُسهل وتسرع عودة النازحين
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لقاء لجنة "الخارجية" مع 19 سفيراً: لآليات تُسهل وتسرع عودة النازحين

لقاء لجنة "الخارجية" مع 19 سفيراً: لقاءات أخرى مكمّلة خلال الأسابيع المقبلة بغية التوصل ربما إلى آليات تُسهل وتسرع عودة النازحين..

علمت "نداء الوطن" أنّ السفراء الذين حضروا في جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية يوم الأربعاء المنصرم في المجلس النيابي، وحتى الممثلين عن بعضهم كانوا مستمعين أكثر منهم متحدثين وكانوا يطرحون بعض الأسئلة لا سيما وأنهم يأخذون على الجهات المسؤولة والمعنية في لبنان عدم وجود "داتا" موحّدة ودقيقة حول ملف النزوح وتشعباته، الأمر الذي تم العمل عليه خلال فترة التحضير لهذا اللقاء مع اللجنة الوزارية ومختلف الأجهزة الأمنية المعنية.

كذلك علمت "نداء الوطن" أنّ هذا اللقاء سيُستتبع بلقاءات أخرى مكمّلة خلال الأسابيع المقبلة بغية التوصل ربما إلى آليات تُسهل وتسرع عودة النازحين إلى بلادهم، والتي ستُعقد مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى التي تقوم بدعم النزوح، تمهيداً لرفع توصيات إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول هذا الموضوع الحساس، الذي قد يتفق اللبنانيون جميعاً عليه ويتم التعامل معه والتفكير فيه بطريقة مختلفة عما كان منذ حوالى 10 سنوات.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية قد عقدت يوم الأربعاء المنصرم، جلسة لها في المجلس النيابي ووفق رئيس اللجنة النائب فادي علامة فقد خُصصت الجلسة لملف النازحين وحضرها 19 سفيراً من دول أوروبا والدول المعنية بهذا الملف، وكان الهدف التشارك معهم بالمعلومات نتيجة اللقاءات التي عقدت مع الوزراء والمؤسسات المعنية بموضوع النزوح، والتي أخذت ستة أشهر من اللقاءات التي أثمرت رزمة من المعلومات تمّ تجميعها، بالتعاون مع قيادة الجيش ومديرية المخابرات والأمن العام وقوى الأمن وجميع المعنيين بملف النازحين في لبنان.

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لجنة "الخارجية"

عودة النازحين

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