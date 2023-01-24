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الوضع أكثر من تشاؤمي... (الجمهورية)

صحف اليوم
2023-01-23 | 23:41
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الوضع أكثر من تشاؤمي... (الجمهورية)
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الوضع أكثر من تشاؤمي... (الجمهورية)

مصادر لـ"الجمهورية": أمام المجلس النيابي سدّاً مانعاً لانتخاب رئيس للجمهورية

رأت مصادر مسؤولة أن الوضع أكثر من تشاؤمي، فالملف الرئاسي ليس في المربّع الاول كما يحلو للبعض أن يحدّد موقعه، بل أنّ التناقضات السياسية وصراع الاجندات الداخلية والخارجية والرهان على متغيرات داخلية او تدخلات خارجية، دفعت به الى مربّع ما تحت الصفر، وعكست نفسها في مجلس النواب وشَلّت قدرته على انتخاب رئيس للجمهورية، وترجم ذلك بأحد عشر فشلاً متتالياً.

وذهبت المصادر الى ما هو ابعد من التشاؤم والسوداوية بقولها لـ"الجمهورية" انّ "أمام المجلس النيابي سدّاً مانعاً لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث لا قدرة لطرف من دون آخر ان يبلور الاكثرية النيابية الميسّرة لهذا الانتخاب. وبالتالي لا سبيل لكسر هذا السدّ سوى بحوار جدي ومسؤول يقود الى توافق على رئيس، ولكن ثبت مع التناقضات القائمة بما لا يرقى اليه الشك أنّ هذا التوافق مرفوض ومعدوم. وتبعاً لذلك، طالما ان هذه التناقضات ليست في وارد ان تسلك مسار التوافق والتفاهم، وطالما ان الشخصانية والكيدية والنزعة الانتقامية ستبقى متحكّمة بها، فمن الآن نقول: يحلم من يعتقد انّ في الامكان انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية مجلس النواب، يعني ذلك انّنا امام سنوات من الفراغ في رئاسة الجمهورية، ولبنان اليوم ينازع، فهل سيبقى لنا وطن ودولة حتى ذلك الحين؟".

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