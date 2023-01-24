الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فيّاض لـ"نداء الوطن": تحسّن التغذية مرجّح نهاية الأسبوع

صحف اليوم
2023-01-24 | 00:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فيّاض لـ&quot;نداء الوطن&quot;: تحسّن التغذية مرجّح نهاية الأسبوع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فيّاض لـ"نداء الوطن": تحسّن التغذية مرجّح نهاية الأسبوع

لا تزال عملية تفريغ بواخر الغاز أويل الأربع الموجودة في المياه تنتظر "الإفراج" عنها لإفراغ حمولتها في خزانات معملي دير عمار والزهراني، رغم أن حكومة تصريف الأعمال أقرّت سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار. أما التأخير هذه المرّة، فهو ناجم عن عدم تحرير رسالة الضمانات Lettre de credit، التي من المفترض أن يطلب وزير المال من حاكمية مصرف لبنان إصدارها، لضمان حقّ المورّد شركة Vitol مع الدولة، ولغاية الأمس لم يحصل ذلك.

واكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ"نداء الوطن"، أنه "فور الحصول على تلك الرسالة تباشر باخرتا الـGas oil التفريغ ويبدأ المواطنون بالشعور بزيادة في التغذية الكهربائية بعد يومين، على أن يصدر بعدها خطاب الإئتمان لإفراغ باخرتي الـFuel oil A وB".

وبذلك إذا منح مصرف لبنان اليوم هذه الرسالة، يقول فيّاض "سنلمس نهاية الأسبوع هذا التحسّن بالتغذية، اذ قد ترتفع تقريباً من ساعة الى ساعة أخرى إضافية فإلى ساعتين كمعدّل خلال شهر واحد ثمّ الى 3 ساعات وصولاً الى 4 أو 5 ساعات بين شهري ايار وحزيران. وذلك سيتمّ بزيادة 300 ميغاواط ساعة كحد أدنى و600 ميغاواط كحد أقصى".

وبالنسبة الى الباخرتين المتعلقتين بالفيول A و B، قال: "كانت الموافقة مرتبطة الأسبوع الماضي باجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملفّ الكهرباء، ولذلك سارعتُ إلى طلب التئام اللجنة وتحدّدت اليوم (أمس) وتمّت الموافقة".

آخر الأخبار

أخبار لبنان

صحف اليوم

فيّاض

كهرباء

طاقة

فيول

LBCI التالي
"كأنّه مُنعدم الوجود"... النيابة العامة التمييزيّة لن تنفذ قرار البيطار (الجمهورية)
مصادر لـ"الجمهورية": العراضات والاعتصامات الاستعراضية لن تغيّر في واقع الحال شيئاً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-16

اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و"الفيول العراقي".. كيف ردّت رئاسة الحكومة؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-13

عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستعدون في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقنا بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة

LBCI
أخبار سياسية
2023-01-20

وزير الطاقة يستعجل تمويل إفراغ سفينتي فيول أويل

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-16

وزير الطاقة: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:37

الرئيس الصربي: صربيا تحت الضغط للتوصل الى اتفاق حول التطبيع مع كوسوفو

LBCI
صحف اليوم
00:31

التحقيق الأوروبي: سيُفاجَأ سلامة بما ليس في حسبانه! (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:22

البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل" (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:17

"كأنّه مُنعدم الوجود"... النيابة العامة التمييزيّة لن تنفذ قرار البيطار (الجمهورية)

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
03:00

مرتفع جويّ يُسيطر على لبنان...ماذا عن المنخفضات؟

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
امن وقضاء
2023-01-23

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار سياسية
11:13

الخليل: باستقراء للمرحلة الماضية كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟

LBCI
رياضة
13:57

الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً

LBCI
موضة وجمال
13:53

ابداع لبناني في قلب فرنسا حمل توقيع دار جورج حبيقة

LBCI
أخبار دولية
13:50

انهار الدينار العراقي.. فطار محافظ البنك المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله في ضيافة التيار الوطني الحر والبحث يطال أكثر من ملف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:58

البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
أخبار سياسية
13:16

لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
فنّ
05:23

مرافق ميل غيبسون يمنع ريتا حرب من التقاط صورة مع النجم العالمي (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

LBCI
امن وقضاء
13:00

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

LBCI
أخبار سياسية
11:15

وفيق صفا: "الممغوصون اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة