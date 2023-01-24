الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كأنّه مُنعدم الوجود"... النيابة العامة التمييزيّة لن تنفذ قرار البيطار (الجمهورية)

صحف اليوم
2023-01-24 | 00:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كأنّه مُنعدم الوجود&quot;... النيابة العامة التمييزيّة لن تنفذ قرار البيطار (الجمهورية)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"كأنّه مُنعدم الوجود"... النيابة العامة التمييزيّة لن تنفذ قرار البيطار (الجمهورية)

"الجمهورية": مدعي عام التمييز لن ينفذ قرارات إخلاء السبيل

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اللافت غداة مغادرة الوفد القضائي عودة المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ‏الى ملفه بعد 13 شهرا على كفّ يده عنه. وجاءت عودة البيطار متسلّحة باجتهاد قانوني يعتبر أنّ ‏المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، وان المحقق العدلي هو محقق خاص لا تنطبق عليه أحكام الرد والتنحية، وتنتهي مهامه بإصداره لقراره الاتهامي. واي قرار ينصّ على ‏تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري. ولا يحتاج المحقق ‏العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، لكَونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة‎.‎

وفور استئنافه مهامه، اتخذ البيطار قراراً ‏بإخلاء سبيل 5 موقوفين في ملف المرفأ من أصل 17، من دون كفالة، مع منعهم من ‏السفر، فيما تردد انه يستعد للادعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية، من بينهم المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي قال ردا على سؤال حول ما تردد عن الادعاء عليه: "الادعاء الذي قدّمه القاضي طارق البيطار لا يستدعي التعليق. ولن أتحدث عن المثول أمام القضاء قبل الاستدعاء".

وأفيد في هذا السياق بأنّ النيابة العامة التمييزيّة ستتعاطى مع القرار الصادر عن القاضي البيطار "وكأنّه مُنعدم الوجود"، ما يعني أنّها لن تنفّذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادّعاء.

وفي معلومات لـ"الجمهورية"، فإن مدعي عام التمييز لن ينفذ قرارات إخلاء السبيل كما أنه لن يبلغ أحد من الفرقاء الذين ادّعى عليهم طارق البيطار لأنه:

١- لم يأخذ إستشارة النيابة العامة التمييزية.

٢- يعتبر قرار طارق البيطار غير قانوني ومنعدم الوجود ولا يحق له العودة الى الإمساك بالملف من تلقاء نفسه بعد توقّف سنة وثلاثة أشهر كان راضخاً فيها لطلبات الرد.

٣- لا يحق للمحقق العدلي الحلول محل المحاكم المعروضة أمامها طلبات الرد والبت بما هو مرفوع بالأساس بوجهه بل ضده!

فيما تتساءل مصادر النيابة العامة التمييزية عن الأسباب التي دفعت البيطار الى خرق سرية التحقيق الذي يعتبر مبدأ قانونياً ولا يمكن الخروج عنه، في وقت أقر المحقق العدلي شخصياً بهذا المبدأ عندما قابل الوفد الفرنسي أخيراً شارحاً لهم ايضاً أنه لا يمكنه تسليم أي معلومات تتعلق بملف تفجير المرفأ لأن يده مكفوفة.

و تساءلت المصادر القضائية نفسها عبر "الجمهورية" عن الجهة المجهولة التي أفتت للقاضي بيطار العودة الى السير بالملف من دون العودة الى الأصول القضائية اللبنانية.

آخر الأخبار

أخبار لبنان

أمن وقضاء

صحف اليوم

مرفأ بيروت

طارق البيطار

النيابة العامة التمييزيّة

إخلاء السبيل

LBCI التالي
البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل" (نداء الوطن)
فيّاض لـ"نداء الوطن": تحسّن التغذية مرجّح نهاية الأسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-18

القاضي طارق البيطار يلتقي في قصر عدل بيروت الوفد القضائي الفرنسي الذي يحقق بمقتل مواطنين فرنسيين في انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان

LBCI
أخبار لبنان
03:33

المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي للـLBCI: هناك سوء ادارة في ملف تحقيقات مرفأ بيروت منذ البداية

LBCI
آخر الأخبار
14:45

جورج عقيص لـ"عشرين 30": السؤال اليوم هل ستُنفذ قرارات إخلاء السبيل؟ هل ستُنفذ مذكرات الجلب؟ وأنا أحذّر أن ما جرى اليوم هو مقدمة إلى العودة للتشنج الأمني وأن نشهد على أحداث أمنية تفجّر الأحداث في الشارع

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-18

سامي الجميل تقدم من وزير الثقافة بطلب للحصول على معلومات متعلقة باهراءات مرفأ بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:37

الرئيس الصربي: صربيا تحت الضغط للتوصل الى اتفاق حول التطبيع مع كوسوفو

LBCI
صحف اليوم
00:31

التحقيق الأوروبي: سيُفاجَأ سلامة بما ليس في حسبانه! (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:22

البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل" (نداء الوطن)

LBCI
صحف اليوم
00:16

فيّاض لـ"نداء الوطن": تحسّن التغذية مرجّح نهاية الأسبوع

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
03:00

مرتفع جويّ يُسيطر على لبنان...ماذا عن المنخفضات؟

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
امن وقضاء
2023-01-23

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار سياسية
11:13

الخليل: باستقراء للمرحلة الماضية كان هناك دائماً حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر والشراكة بالنسبة لنا اساس والاخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصاً في الحكومات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟

LBCI
رياضة
13:57

الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً

LBCI
موضة وجمال
13:53

ابداع لبناني في قلب فرنسا حمل توقيع دار جورج حبيقة

LBCI
أخبار دولية
13:50

انهار الدينار العراقي.. فطار محافظ البنك المركزي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

المستشفيات الخاصة تهول بتحميل المرضى ثمن ادوية علاجهم.. ووزير الصحة يتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأمن الغذائي في لبنان بخطر.. تجار الأزمة "بلا ضمير"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الإشكالات المالية في ملف الكهرباء لم تنته بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله في ضيافة التيار الوطني الحر والبحث يطال أكثر من ملف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:58

البيطار يعود الى تحقيقات المرفأ

LBCI
امن وقضاء
02:09

مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف

LBCI
أخبار سياسية
13:16

لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...

LBCI
فنّ
05:23

مرافق ميل غيبسون يمنع ريتا حرب من التقاط صورة مع النجم العالمي (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
02:45

اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار

LBCI
امن وقضاء
13:00

"قلوب مليانة استخدمت رمانة"... مقدمة النشرة المسائية للـLBCI

LBCI
أخبار سياسية
11:15

وفيق صفا: "الممغوصون اليوم من التفاهم ما رح يكونوا مبسوطين"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة