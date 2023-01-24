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البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل" (نداء الوطن)

صحف اليوم
2023-01-24 | 00:22
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البيطار يكسر قيود &quot;القبع&quot;: المحقّق العدلي &quot;لا يُرد ولا يُستبدل&quot; (نداء الوطن)
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البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل" (نداء الوطن)

أثبت القاضي طارق البيطار أنه رجل قانون في زمن لبناني عزّ فيه رجال القانون وسادت فيه شريعة الغاب والتفلّت من العقاب.

وكشفت مصادر مواكبة للقضية عن معلومات لصحيفة "نداء الوطن" تفيد بأنّ "ماكينة السلطة انكبت خلال الساعات الماضية على إعداد العدة لشن هجمة مضادة على البيطار تعيد إبطال قراراته"، غامزةً بدايةً من قناتي وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية التي يُنتظر أن تحدد موقفها حيال دراسة البيطار القانونية وقرارات إخلاء السبيل والادعاء التي سطّرها بموجبها، بينما أحال وزير العدل هنري الخوري ما تضمنته الدراسة إلى مجلس القضاء الأعلى بذريعة إمكانية أن تؤثر "على مجريات الملف وحسن سير العدالة والمحافظة على سرية التحقيق" بالتزامن مع تسريب معطيات تتهم المحقق العدلي بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في القضية، وذلك من دون أن تغفل المصادر "تعاظم المحاذير السياسية والقضائية والأمنية التي أصبحت تحيط بالقاضي البيطار بعدما "فتح نار جهنّم عليه" جراء قراره استئناف التحقيقات في جريمة المرفأ".
 

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