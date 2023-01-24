الرئيس الصربي: صربيا تحت الضغط للتوصل الى اتفاق حول التطبيع مع كوسوفو

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الاثنين أنه تلقى إنذارا نهائيا من دول غربية نافذه لتطبيع العلاقات مع كوسوفو أو مواجهة إجراءات من شأنها أن تلحق "ضررا كبيرا" ببلاده.





وقال فوتشيتش إنه تسلّم اقتراحا خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يرمي لوضع حد للتوتر المستمر منذ فترة طويلة مع كوسوفو.





وأضاف أنهم قالوا له "يجب أن تقبل هذه الخطة، وإلا ستواجه إيقاف عملية الإندماج الأوروبي، وسحب الاستثمارات والتدابير الاقتصادية والسياسية الشاملة ووقفها، ما سيلحق ضررا كبيرا بجمهورية صربيا".