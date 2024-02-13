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سلسلة لقاءات للحريري وحل سياسيّ للقتال في الجنوب (الجمهورية)

صحف اليوم
2024-02-13 | 00:41
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سلسلة لقاءات للحريري وحل سياسيّ للقتال في الجنوب (الجمهورية)
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سلسلة لقاءات للحريري وحل سياسيّ للقتال في الجنوب (الجمهورية)

كشفت مصادر بيت الوسط عن سلسلة لقاءات للرئيس سعد الحريري مع شخصيات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية وفعاليات منطقتية وجمعيات أهلية من بيروت والمناطق.

 

وأوضحت المصادر لصحيفة “الجمهورية” أنّه لم يُعرف برنامجها، نظرًا لكثرة طلبات اللقاءات معه ولأسباب امنية أيضًا، حيث انّ برنامجه مفتوح الى يوم السبت المقبل.

 

وأكّدت مصادر معنية مباشرة بحراك “الخماسية”، أنّه منذ الحراك الأخير لسفراء هذه الدول انقطعت خطوط التواصل الرئاسيّ كلها حاليًا.

 

في سياق متّصل، كشفت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” عن محاولة غربية، في الآونة الاخيرة، لتمرير ما سُمّي بحل سياسيّ للوضع في المنطقة الحدودية يؤسَّس له عبر خفض التصعيد.

 

ولفتت المصادر إلى أنّها مُنيت بالفشل، حيث رفضها لبنان باعتبارها تلبّي في معظمها المصلحة الاسرائيلية، وتمسّ بالسيادة الوطنية.

 

هذا المقترح للحل السياسيّ، الذي قالت المصادر عينها أنّه نقله ديبلوماسيّون اوروبيّون، يدور في جوهره حول تطبيق النقطة الأساس التي طالبت فيها اسرائيل بسحبحزب اللهالى خارج المنطقة الحدودية.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

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