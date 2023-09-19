"قريدس جوز الهند بالكاري مع الأرز" وصفة شهية من تحضير الشيف فادي زغيب...اليكم طريقة تطبيقها! (فيديو)

"قريدس جوز الهند بالكاري مع الأرز" وصفة شهية من تحضير الشيف فادي زغيب...اليكم طريقة تطبيقها! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الثلاثاء من برنامج Morning Talk الصباحي "وصفة قريدس جوز الهند بالكاري مع الأرز".

واستخدم الشيف مكونات عدة مثل البصل والزنجبيل والقريدس وغيرها.