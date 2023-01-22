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أول مسبار قمري كوري جنوبي يلتقط صورًا مذهلة للأرض والقمر
علوم وتكنولوجيا
2023-01-22 | 09:41
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أول مسبار قمري كوري جنوبي يلتقط صورًا مذهلة للأرض والقمر
أول مسبار قمري كوري جنوبي يلتقط صورًا مذهلة للأرض والقمر
التقط أول مسبار قمري كوري جنوبي، المعروف باسم "دانوري"، بعض الصور المذهلة للأرض والقمر باللونين الأبيض والأسود.
وبدأت المركبة الكورية باثفايندر لونار أوربيتر الدوران حول القمر في كانون الأول بعد إطلاق مركبة فضائية تابعة لمعهد أبحاث الفضاء الكوري على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في آب. وسيدور المسبار حول القمر لمدة 11 شهرًا.
وتستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة المسبار لإرشاد استكشاف القمر في المستقبل، بما في ذلك برنامج أرتميس، الذي يهدف في النهاية إلى هبوط البشر في القطب الجنوبي للقمر في أواخر عام 2024.
ويمكن أن تساعد صور المسبار في اختيار مواقع الهبوط لبعثات أرتميس المستقبلية، بالإضافة إلى رسم خرائط للموارد مثل المياه.
ويحمل المسبار ستة أدوات، بما في ذلك ShadowCam التي تمولها ناسا، والتي طورتها جامعة ولاية أريزونا.
وتهدف ShadowCam الى التقاط صور للمناطق المظللة بشكل دائم بالقرب من قطبي القمر والتي ستساعد الباحثين في البحث عن الجليد ورسم خرائط التضاريس ومراقبة التغيرات الموسمية.
والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تريد الغوص في استكشاف الفضاء وتطوير مهماتها الخاصة على غرار الولايات المتحدة وروسيا واليابان والصين والاتحاد الأوروبي والهند التي أرسلت جميعًا بعثات إلى القمر.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
مسبار
مسبار قمري
الأرض
القمر
الفضاء
صاروخ سبيس إكس
كوريا الجنوبية
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