بعد بلاغات عن توليدها محتويات غير أخلاقية... "غروك" تقر بـ"ثغرات" في نظامها

علوم وتكنولوجيا
2026-01-03 | 04:30
بعد بلاغات عن توليدها محتويات غير أخلاقية... "غروك" تقر بـ"ثغرات" في نظامها

أقرّت "غروك"، أداة المساعدة بالذكاء الاصطناعي المدمجة بمنصة "إكس"، بوجود "ثغرات" سمحت للمستخدمين بالحصول على صور جنسية فاضحة تُظهر قصّرا أو نساء، في تجاوزات أثارت انتقادات عالمية ودفعت إلى توسيع نطاق تحقيق قضائي في فرنسا.

وكتب حساب "غروك" على "إكس" يوم الجمعة الماضي ردا على شكوى أحد المستخدمين بعد أيام من ورود بلاغات على المنصة "رصدنا ثغرات في إجراءات الحماية لدينا، ونعمل على إصلاحها بشكل عاجل. استغلال الأطفال جنسيا غير قانوني ومحظور".

وتتعلق هذه البلاغات بأفعال لمستخدمي إنترنت أرسلوا صورا أو مقاطع فيديو لأشخاص حقيقيين، بينهم أطفال، إلى "غروك" وطلبوا من مساعد الذكاء الاصطناعي تعديلها لإظهار عُري كامل أو جزئي.

ولم تُصدر "إكس إيه آي"، شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك والتي طورت "غروك"، أي رد علني على هذا الجدل الأخير المحيط بمساعده الذي سبق أن وُجهت إليه انتقادات في الأشهر الأخيرة بسبب نشره ردودا مثيرة للجدل حول الحرب في غزة والنزاع الهندي الباكستاني وتصريحات معادية للسامية.

ونشرت "إكس إيه آي" يوم الجمعة الماضي ردا آليا على استفسارات وكالة "فرانس برس"، اكتفت فيه بالقول إن "وسائل الإعلام التقليدية تكذب"، من دون أي تعليق إضافي.

مع ذلك، ردّ برنامج "غروك" الآلي التابع للشركة على مستخدم للإنترنت بأن أي شركة في الولايات المتحدة "تُعرّض نفسها للمساءلة المدنية أو الجنائية إذا سهّلت عن علم إنتاج" مواد إباحية للأطفال أو تقاعست عن منعه.

 

