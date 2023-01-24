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"أيام أقصر"... دراسة ترجح انعكاس دوران اللب الداخلي للأرض
علوم وتكنولوجيا
2023-01-24 | 06:40
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"أيام أقصر"... دراسة ترجح انعكاس دوران اللب الداخلي للأرض
دراسة ترجح انعكاس دوران اللب الداخلي للأرض
أكدت مجموعة من الباحثين الصينيين أن اللب الداخلي للأرض قد غيّر محور دورانه، بعد تحليل حركة الموجات الزلزالية.
وفي دراسة نشرت في مجلة Nature Geoscience يوم الاثنين، أشار الباحثون إلى أن التغيير في دوران اللب الداخلي للأرض سيقصر طول الأيام بجزء من الثانية على مدار العام، وأن هذا من شأنه أن يساهم أيضًا في تأثير طفيف على المجال المغناطيسي للأرض، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ويتكوّن اللب الداخلي للأرض من الحديد والنيكل، ويتم فصله عن الجزء الصلب من الأرض بواسطة طبقة خارجية سائلة تساعد على تغيير حركته بشكل مختلف عن الكوكب بأكمله.
وبدوره، قال خبير في علم الزلازل من جامعة بكين والمؤلف المشارك في الدراسة، شاندان سونغ: "من الناحية النظرية، كان هذا يحدث لفترة طويلة، لكن لدينا دليل على ذلك لعقود فقط".
وأشار سونغ إلى أن دوران اللب الداخلي للأرض ناتج عن المجال المغناطيسي الذي تولده الطبقة السائلة الخارجية، ويمكن أن تساعد دراسة حركة دورانها العلماء على فهم كيفية تفاعل طبقات الأرض المختلفة مع بعضها البعض.
وفي سياق آخر، اعتقد الأستاذ جون فيدال، من جامعة جنوب كاليفورنيا، أنه قد يكون هناك تحليل آخر للبيانات التي قدمها الباحثون. معتبرًا أن "التغييرات التي لاحظها الباحثون موثوق بها، لكن السبب الدقيق لما يحدث بالفعل غير واضح".
مصدر
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علوم وتكنولوجيا
الأيام
أقصر
اللب الداخلي للأرض
الأرض
باحثين صينيين
الزلازل
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