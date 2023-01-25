الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دعوى قضائية ضد تويتر… الشركة تخلّفت عن دفع إيجارات مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو

علوم وتكنولوجيا
2023-01-25 | 04:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دعوى قضائية ضد تويتر… الشركة تخلّفت عن دفع إيجارات مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دعوى قضائية ضد تويتر… الشركة تخلّفت عن دفع إيجارات مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو

دعوى قضائية ضد تويتر بعد التخلّف عن دفع إيجارات مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو

رفع أصحاب العقارات في سان فرانسيسكو ولندن دعوى قضائية ضد شركة تويتر بعد فشل الأخيرة في دفع مستحقات إيجارات مكاتبها، إذ يتخذ المالك الجديد إيلون ماسك استراتيجيات شديدة لخفض التكاليف.

ورفعت شركة كراون في لندن، التي تدير ممتلكات مملوكة للملك تشارلز الثالث، دعوى قضائية ضد تويتر في المحكمة العليا في العاصمة البريطانية الأسبوع الماضي. وتتعلق متأخرات الإيجار المزعومة بمساحة مكتبية بالقرب من ميدان بيكاديللي في وسط لندن، وفقًا لـ"بي بي سي".

كما رفع مالك المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو دعوى قضائية ضد الشركة بعد فشلها في سداد آخر دفعة إيجار شهرية لشهر كانون الثاني، والتي بلغت 3.4 مليون دولار، وفقًا لوثائق تم رفعها يوم الجمعة إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر تقرير في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة تويتر مدينة بمبلغ إيجار متأخر قدره 136،260 دولارًا في مكتب منفصل في سان فرانسيسكو كان يواجه دعوى قضائية. كما طُرد العمال في مكتب تويتر في سنغافورة هذا الشهر بسبب إيجار المبنى غير المدفوع.

جاءت هذه الإجراءات بعد بضعة أشهر فقط من الاستيلاء على تويتر من قبل إيلون ماسك، المالك المشارك لتيسلا و سبايس أكس، في تشرين الأول من العام الماضي. ودفع ماسك 44 مليار دولار للمنصة وسرعان ما بدأ بتسريح 50 بالمئة من موظفي الشركة. 

وبدوره، قال جون والاس، محام ومدير في شركة ريدجمونت للمحاماة، إن جلسة الاستماع بين شركة كراون وتويتر من المرجح أن تُعقد في الأشهر الستة المقبلة.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

دعوى قضائية

تويتر

دفع إيجار

إيلون ماسك

مكاتب

لندن

سان فرانسيسكو

LBCI التالي
بسبب "مشكلات في إعدادات الشبكة"...عطل يصيب خدمات مايكروسوفت حول العالم
إيلون ماسك يدافع أمام المحكمة عن تغريدات بشأن تسلا نشرها في 2018
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2022-12-21

إيلون ماسك يقول إنّه سيتنحّى عن رئاسة تويتر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2022-12-19

إيلون ماسك يجري استطلاعاً حول تنحيه عن إدارة تويتر... كيف جاءت النتيجة؟ (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2022-12-17

إيلون ماسك يعلن أنه سيعيد حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-17

أ.ف.ب: إيلون ماسك يقول إنه سيعيد تشغيل حسابات الصحافيين المعلّقة على تويتر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:39

بسبب "مشكلات في إعدادات الشبكة"...عطل يصيب خدمات مايكروسوفت حول العالم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:18

إيلون ماسك يدافع أمام المحكمة عن تغريدات بشأن تسلا نشرها في 2018

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:40

"أيام أقصر"... دراسة ترجح انعكاس دوران اللب الداخلي للأرض

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-01-23

استراتيجية علاج جديدة تقلل من خطر عودة سرطان الأمعاء

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:02

يذبحون الأغنام ويوزّعونها على المنازل من دون أيّ تقيّد بالشروط الصحيّة... وأمن الدّولة توقفهم

LBCI
أخبار لبنان
13:19

جنبلاط عرض والجميل للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية

LBCI
آخر الأخبار
11:36

قطع طريق الصيفي بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين على خلفية الوضع المعيشي

LBCI
فنّ
2022-12-31

متابع يتمنّى اعتزال نادين نسيب نجيم في 2023... فكيف ردّت عليه؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:16

توقف اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز عن العمل.. كيف يبدو المشهد اليوم؟

LBCI
رياضة
14:03

أول خماسية لـMbappe في مسيرته وParis Saint Germain إلى دور ثمن النهائي من كأس فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هل تتم دولرة سعر قارورة الغاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

سعر ربطة الخبز يرتفع.. واتجاه لإصدار تسعيرة أسبوعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أول عملية فصل توأم ملتصق في لبنان تتكلل بنجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مهرجان البستان ينطلق هذا العام بعنوان إيقاعات السلام بأصوات وألحان فرق عانت من ويلات الحرب

LBCI
أخبار لبنان
13:31

اجتماع بين أهالي ضحايا المرفأ ومكتب الإدعاء في قضية انفجار المرفأ في نقابة المحامين

LBCI
أخبار لبنان
13:29

يعقوبيان باتت الليلة الماضية في المجلس مع صليبا وخلف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:41

مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز

LBCI
امن وقضاء
05:07

المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!

LBCI
امن وقضاء
16:11

محطات توزيع البنزين تقفل غدًا أمام المواطنين

LBCI
أخبار دولية
11:06

الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله

LBCI
امن وقضاء
13:25

تصحيح - معلومات للـLBCI: قوى الامن الداخلي تبلغت من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عدم تنفيذ اي استنابة او اشارة قضائية الا تلك التي تأتي من خلال النيابة العامة

LBCI
امن وقضاء
16:48

معلومات للـLBCI: نقابة موزعي قوارير الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان تعلن التوقف عن توزيع القوارير إبتداءً من الغد وذلك بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار

LBCI
امن وقضاء
03:21

معلومات للـLBCI: وزارة الطاقة تؤكد عدم صدور جدول أسعار المحروقات حتى الآن والأسعار التي يتم التداول بها ليست رسمية ووزير الطاقة لم يوقع جدول تركيب أسعار المحروقات بعد والجدول سيصدر بعد قليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو مصير صيرفة والاموال العالقة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة