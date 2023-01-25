دعوى قضائية ضد تويتر… الشركة تخلّفت عن دفع إيجارات مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو

دعوى قضائية ضد تويتر بعد التخلّف عن دفع إيجارات مكاتبها في لندن وسان فرانسيسكو



رفع أصحاب العقارات في سان فرانسيسكو ولندن دعوى قضائية ضد شركة تويتر بعد فشل الأخيرة في دفع مستحقات إيجارات مكاتبها، إذ يتخذ المالك الجديد إيلون ماسك استراتيجيات شديدة لخفض التكاليف.



ورفعت شركة كراون في لندن، التي تدير ممتلكات مملوكة للملك تشارلز الثالث، دعوى قضائية ضد تويتر في المحكمة العليا في العاصمة البريطانية الأسبوع الماضي. وتتعلق متأخرات الإيجار المزعومة بمساحة مكتبية بالقرب من ميدان بيكاديللي في وسط لندن، وفقًا لـ"بي بي سي".



كما رفع مالك المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو دعوى قضائية ضد الشركة بعد فشلها في سداد آخر دفعة إيجار شهرية لشهر كانون الثاني، والتي بلغت 3.4 مليون دولار، وفقًا لوثائق تم رفعها يوم الجمعة إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا.



ويأتي ذلك بعد أن ذكر تقرير في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة تويتر مدينة بمبلغ إيجار متأخر قدره 136،260 دولارًا في مكتب منفصل في سان فرانسيسكو كان يواجه دعوى قضائية. كما طُرد العمال في مكتب تويتر في سنغافورة هذا الشهر بسبب إيجار المبنى غير المدفوع.



جاءت هذه الإجراءات بعد بضعة أشهر فقط من الاستيلاء على تويتر من قبل إيلون ماسك، المالك المشارك لتيسلا و سبايس أكس، في تشرين الأول من العام الماضي. ودفع ماسك 44 مليار دولار للمنصة وسرعان ما بدأ بتسريح 50 بالمئة من موظفي الشركة.



وبدوره، قال جون والاس، محام ومدير في شركة ريدجمونت للمحاماة، إن جلسة الاستماع بين شركة كراون وتويتر من المرجح أن تُعقد في الأشهر الستة المقبلة.