دراسة... الكلاب قد تكشف "نية" أصحابها وقت الطعام

وجد باحثون في جامعة فيينا أن الكلاب تستطيع أن تكشف ما إذا أبعد أصحابها الوجبة الخفيفة عن متناولها عمداً أو عن غير قصد.



وجد باحثون في جامعة فيينا بالنمسا أن الكلاب تستطيع أن تكشف ما إذا أبعد أصحابها الوجبة الخفيفة عن متناولها عمداً أو عن غير قصد.

علاوة على ذلك، فإن الكلاب تتصرف أيضًا بشكل مختلف تجاه أصحابها اعتمادًا على نيّتهم المتصورة، حيث يبدو أنهم أكثر صبرًا مع الصاحب "الأخرق" مُقارنةً مع الآخرين. كما أظهرت الدراسات أن لدى الكلاب تفضيلًا للأشخاص الأكثر كرمًا بالطعام.

ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد قام فريق البحث بتجنيد 96 كلبًا أليفًا للتجربة، وتم تقديم سيناريوهين لكل منهما، يتضمن كلاهما وضع الكلب على جانب واحد من شاشة شفافة بها ثقوب صغيرة يصل ارتفاعها إلى الأنف، وباحث بشري يقف على الجانب الآخر.

في هذه الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان بإمكان الكلاب التمييز بين البشر غير الراغبين أو غير القادرين على منحهم الوجبة الخفيفة.

ووجد المؤلفون أن الكلاب كانت تنظر إلى الباحث في كثير من الأحيان، وتجلس أو تستلقي بشكل متكرر وتتجول كثيراً في السناريو الأول.

أما في السيناريو الثاني، فكانت الكلاب أكثر صبرًا، ما أدى إلى مزيد من التواصل البصري والبقاء بالقرب من الشاشة.

وقد هزت الكلاب أيضًا ذيولها أكثر في السيناريو الثاني، ومن المعروف أنها تفعل ذلك عندما تكون سعيدة ومرتاحة. ويُعتقد أن اهتزاز الذيل مصحوبًا بتنشيط الدماغ في قشرة الفص الجبهي، والتي تعالج المشاعر الإيجابية.