تحذير...العثور على مواد كيميائية سامة في ورق المرحاض

أفاد بحث جديد إلى أنّ ورق المرحاض في جميع أنحاء العالم يحتوي على مواد كيميائية سامة.



وكتب مؤلفو الدراسة: "يعتبر ورق المرحاض مصدرًا رئيسيًا محتملًا لدخول PFAS في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وهي فئة من حوالي 14 ألف مادة كيميائية تُستخدم عادة لجعل آلاف المنتجات الاستهلاكية تقاوم الماء والبقع والحرارة. وهذه المواد الكيميائية مرتبطة عادةً بالسرطان ومضاعفات الجنين وأمراض الكبد وأمراض الكلى واضطرابات المناعة الذاتية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة".



وشملت الدراسة 21 علامة تجارية رئيسية لورق التواليت في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية وافريقيا وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.



وقال جيك طومسون، المؤلف الرئيسي للدراسة إن "العلامات التجارية التي تستخدم الورق المعاد تدويره كانت تحتوي على كمية من PFAS مثل تلك التي لم تفعل ذلك..."