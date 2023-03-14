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ميتا تطرد 10 آلاف موظف

علوم وتكنولوجيا
2023-03-14 | 11:13
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ميتا تطرد 10 آلاف موظف
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ميتا تطرد 10 آلاف موظف

ميتا تطرد 10 آلاف موظف

كشف رئيس مجلس إدارة ميتا مارك زوكربيرغ إن الشركة ستطرد 10 آلاف شخص جديد، مما سيترك 5 آلاف وظيفة شاغرة حاليًا.

واعترف زوكربيرغ بأن التحديث قد "يشعر بالدهشة"، لكنه جزء من فلسفة "بناء شركة أكثر رشاقة وتقنية لتحسين أداء أعمالنا".

وقال زوكربيرغ إن عمليات التسريح كانت جزءًا من "إعادة الهيكلة" لشركة ميتا، لافتاً الى أنه قد لا يتم الانتهاء منها حتى نهاية عام 2023.

واختارت شركة ميتا فصل 13 في المئة من قوتها العاملة، فضلاً عن تقليص الميزانيات وتقليص عدد العقارات التي تمتلكها. وقال زوكربيرغ إن ميتا تتوقع الآن أن تستمر هذه الصعوبات، وطلبت من فيسبوك إجراء المزيد من التخفيضات.

وقال زوكربيرغ إن الشركة كانت تعلن أيضًا عن تسريح العمال مبكرًا بسبب ردود الفعل خلال الجولة السابقة من التخفيضات بأن الناس يريدون مزيدًا من الشفافية.

وكانت ميتا، الشركة الأم لإنستغرام وفيسبوك وواتساب، قد سرحت حوالي 11 ألف شخص في نهاية العام الماضي. 
 

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علوم وتكنولوجيا

ميتا

موظف

مارك زوكربيرغ

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