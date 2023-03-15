للشركات والأفراد... غوغل تعرض أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي

عرضت شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل الثلاثاء أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، منها كتابة رسائل البريد الإلكتروني وابتكار حملات إعلانية تستفيد منها الشركات والأفراد.

ومن جهته، فقد أكّد رئيس "غوغل كلاود" توماس كوريان خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أنّ "غوغل وورك سبايس"، وهي حزمة الأدوات والتطبيقات المكتبية التابعة للمجموعة العملاقة، "لطالما كانت رائدة في توفير تعاون بين المستخدمين بالوقت الفعلي".

وأوضحت شركة "غوغل" في بيان، أنّ مستخدمي "جي مايل" و"غوغل دوكس" مثلاً، سيصبح بإمكانهم "إدخال موضوع يرغبون في الكتابة عنه ليتم إنشاء مسودة لهم بصورة فورية".

وتابعت "كذلك، تساعد وورك سبايس المسؤولين عن التوظيف في كتابة الرسالة الترحيبية الأولى بالموظفين الجدد، فتوفر عليهم تالياً وقتاً ومجهوداً".

أما الشركات التي تستخدم "غوغل كلاود"، فسيكون بإمكانها إسناد مهام أكثر تعقيداً، لأدوات أُدخلت إليها بيانات خاصة بالشركات المعنية، بحسب وكالة فرانس برس.