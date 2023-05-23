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ميزة انتظرها الملايين... واتساب تسمح بتعديل الرسائل بعد إرسالها!
علوم وتكنولوجيا
2023-05-23 | 03:10
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ميزة انتظرها الملايين... واتساب تسمح بتعديل الرسائل بعد إرسالها!
ميزة انتظرها الملايين... واتساب تسمح بتعديل الرسائل بعد إرسالها!
أعلنت شركة واتساب أخيرًا عن إطلاق إحدى أكثر الميزات إنتظارًا، في منشور لمارك زوكربيرج على فيسبوك، أشار فيه إلى أنه يمكن للمستخدمين الآن تعديل الرسالة في غضون 15 دقيقة من إرسالها.
ومن جهتها،
قالت الشركة
: "يسعدنا أنك ستتحكم الآن بمحادثاتك بشكلٍ أكبر. وستتمكن من تصحيح الأخطاء الإملائية أو إضافة أي كلمة إلى الرسالة. وفي غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة، عليك النقر على الرسالة لفترة ثم تحديد خيار "تعديل" من القائمة".
ووفقًا لشركة ميتا، فإن الميزة سيتم طرحها بالفعل للمستخدمين وستكون متاحة للجميع في غضون أسابيع قليلة.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ميزة
واتساب
بتعديل الرسائل بعد إرسالها!
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