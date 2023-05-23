الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعدما حظرت استخدام التطبيق... تيك توك تقاضي ولاية مونتانا!

علوم وتكنولوجيا
2023-05-23 | 03:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعدما حظرت استخدام التطبيق... تيك توك تقاضي ولاية مونتانا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعدما حظرت استخدام التطبيق... تيك توك تقاضي ولاية مونتانا!

بعدما حظرت استخدام التطبيق... تيك توك تقاضي ولاية مونتانا!

رفع تطبيق تيك توك يوم الإثنين دعوى قضائية للطعن في الحظر الجديد لولاية مونتانا الأميركية على إستخدام التطبيق المملوك للصين، وهي أول ولاية تحظر خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة.

ويعتبر تيك توك أن الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران، ينتهك حقوق الشركة والمستخدمين. 

وتزعم الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في مونتانا أن الحظر مستبق بموجب القانون الفيدرالي لأنه يتطفل على المسائل ذات الإهتمام الفيدرالي الحصري وينتهك بند التجارة في دستور الولايات المتحدة، والذي يحد من سلطة الولايات في سن التشريعات. 

ويمكن أن تفرض مونتانا غرامات قدرها 10 آلاف دولار لكل انتهاك للحظر. 
 
 
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

استخدام

التطبيق

تيك توك

ولاية مونتانا

LBCI التالي
فيديو يوثّق اللحظات...وصول الرائدين السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
ميزة انتظرها الملايين... واتساب تسمح بتعديل الرسائل بعد إرسالها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-04-05

بسبب استخدام "غير قانوني" لبيانات الأطفال...غرامة بريطانية تفوق 15 مليون دولار على تيك توك

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-23

الرئيس التنفيذي ل"تيك توك" في الكونغرس الأميركي لتجنب حظر التطبيق

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-22

لجنة الصّحة: للتشدد باستخدام القاصرين للمشروبات الروحية وانشاء صندوق تقاعد للجهاز التمريضي ومحاربة الفساد في القطاع الطبي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-21

هيونداي ستدفع تعويضات لمالكي سيارات تضرروا بسبب تحد على تيك توك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:25

فيديو يوثّق اللحظات...وصول الرائدين السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:10

ميزة انتظرها الملايين... واتساب تسمح بتعديل الرسائل بعد إرسالها!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:15

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على ميتا!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:45

الصين تعلن فشل شركة ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق في تقييم أمني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:10

رياض سلامة في قصر عدل بيروت؟

LBCI
رياضة
04:28

كرة القدم الإسبانية تعترف بمشكلة العنصرية بعد حادثة فينيسيوس

LBCI
أمن وقضاء
2022-12-31

توقيف بنغلادشي قتل شخصاً بالساطور بسبب خلاف شخصي في زحلة (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:28

الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هرباً من المعارك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:01

جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس 3 اقتراحات قوانين..

LBCI
اقتصاد
06:00

ماذا في تفاصيل خبر "وضع لبنان على القائمة الرّماديّة للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة"؟

LBCI
أخبار دولية
05:58

الدوحة تفتتح أعمال النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي"

LBCI
رياضة
13:49

"فوربس للنساء" في الرياض صورة لإنجازات المرأة العربية في مجالات شتى

LBCI
أخبار لبنان
13:42

الموت يغيّب الياس سابا... رجل الاقتصاد من الطراز الاول

LBCI
أخبار لبنان
13:39

قاسم: المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله أمس رسالة ثبات وجهوزية

LBCI
أخبار دولية
13:23

من "السعودية نحو الفضاء" الى السعودية في الفضاء"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ببركة أوغان.. اردوغان نحو ولاية رئاسية ثالثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:22

جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل

LBCI
امن وقضاء
11:49

تحرّش بطفلة لم يتجاوز عمرها الـ ١٠ سنوات وهذا كان مصيره

LBCI
أمن وقضاء
06:26

ألمانيا أبلغت لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة

LBCI
اقتصاد
02:10

انخفاض طفيف بسعر الغاز.. واستقرار بسعر البنزين

LBCI
أخبار لبنان
15:55

المتحدث باسم الخارجية الاميركية يعلّق على العرض العسكري لحزب الله في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
13:13

بقرار متخلف .. صيدا تخسر ما تجنيه صور سياحياً وإقتصادياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

طريقة تسديد القروض الحقت خسائر كبيرة بالمصارف وبالمودعين

LBCI
خبر عاجل
12:46

الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More