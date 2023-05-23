بعدما حظرت استخدام التطبيق... تيك توك تقاضي ولاية مونتانا!

بعدما حظرت استخدام التطبيق... تيك توك تقاضي ولاية مونتانا!



رفع تطبيق تيك توك يوم الإثنين دعوى قضائية للطعن في الحظر الجديد لولاية مونتانا الأميركية على إستخدام التطبيق المملوك للصين، وهي أول ولاية تحظر خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة.



ويعتبر تيك توك أن الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران، ينتهك حقوق الشركة والمستخدمين.



وتزعم الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في مونتانا أن الحظر مستبق بموجب القانون الفيدرالي لأنه يتطفل على المسائل ذات الإهتمام الفيدرالي الحصري وينتهك بند التجارة في دستور الولايات المتحدة، والذي يحد من سلطة الولايات في سن التشريعات.



ويمكن أن تفرض مونتانا غرامات قدرها 10 آلاف دولار لكل انتهاك للحظر.