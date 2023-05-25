الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إنجاز يتحقق للمرة الأولى... مصاب بشلل نصفي يستعيد تحكّمه الطبيعي بالمشي!

علوم وتكنولوجيا
2023-05-25 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إنجاز يتحقق للمرة الأولى... مصاب بشلل نصفي يستعيد تحكّمه الطبيعي بالمشي!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إنجاز يتحقق للمرة الأولى... مصاب بشلل نصفي يستعيد تحكّمه الطبيعي بالمشي!

تمكّن شخص مصاب بشلل نصفي من أن يستعيد تحكّمه الطبيعي بالقدرة على المشي بواسطة التفكير، وهو إنجاز يتحقق للمرة الأولى بفضل الجمع بين تقنيتين أتاحتا استعادة الاتصال بين الدماغ والنخاع الشوكي.

وبعبارة "لقد استعدت بعض الحرية"، لخّص المريض غِرت يان الذي لم يشأ ذكر اسم عائلته شعوره، إذ بات في استطاعة هذا الرجل الهولندي البالغ 40 عاماً والذي يعاني إصابة في الحبل الشوكي على مستوى الفقرات العنقية جرّاء تعرضه لحادث دراجة هوائية قبل عشر سنوات، أن يقف ويتنقل في مساحات متنوعة الطبيعة وحتى أن يصعد درجاً.

وأوضحت الجرّاحة السويسرية الأستاذة في مركز فو الطبي الجامعي جوسلين بلوك خلال شرحها نتائج دراسة نُشرت الأربعاء في مجلة "نيتشر" أن الرجل "لم يكن يستطيع في البداية وضع قدم واحدة أمام الأخرى".

وقبله، أصبح المشي ممكناً مجدداً لعدد من المرضى الآخرين الذين لم يكن بإمكانهم تحريك أرجلهم. لكنّ الدراسة أوضحت أن هذا الرجل هو أول من استعاد القدرة على التحكم بحركة ساقيه وإيقاع خطواته بواسطة التفكير.

وأمكنَ التوصل إلى هذا الإنجاز من خلال الجمع بين تقنيتين زرعتا في دماغه وحبله الشوكي، على ما شرح لوكالة فرانس برس الباحث غِيّوم شارفيه من مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة، وهي أحد الأطراف المشاركة في المشروع.

وتحقق ذلك نتيجة أبحاث أجرتها فرق في فرنسا وسويسرا طوال عشر سنوات.

ويشكّل الحبل الشوكي المحميّ بالعمود الفقري امتداداً للدماغ ويتحكم بعدد كبير من الحركات، ويؤدي تلف الاتصال بالدماغ تالياً إلى العجز عن تنفيذ هذه الحركات على نحو غير قابل للإصلاح.

وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، زُرعت لدى المريض المصاب بالشلل فوق منطقة الدماغ المسؤولة عن حركات الساقين أقطاب كهربائية أبتكرتها مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة.

وتتيح هذه الأقطاب فك شفرة الإشارات الكهربائية التي يولدها الدماغ عندما يفكر الشخص في المشي. في الوقت نفسه، وُضِع محفّز عصبي متصل بمجال من الأقطاب الكهربائية فوق منطقة الحبل الشوكي التي تتحكم بحركة الساقين.

وبفضل خوارزميات قائمة على أساليب الذكاء الاصطناعي، يمكن فك تشفير نوايا الحركة في الوقت الفعلي من تسجيلات الدماغ.

ثم تُحوّل هذه النوايا إلى متواليات كهربائية لتحفيز الحبل الشوكي، تؤدي بدورها إلى تنشيط عضلات الساق لتحقيق الحركة المنشودة.

وتُنقل البيانات عبر نظام محمول يوضع على جهاز المشي أو في حقيبة ظهر صغيرة، مما يتيح للمريض الاستغناء عن أي مساعدة خارجية.

ووصف الهولندي ما مرّ به ليتمكن من الوقوف مجدداً والمشي لدقائق عدة متتالية بأنه "رحلة طويلة"، إذ خضع لعمليتين جراحيتين لوضع الغرستين.

وسُجّل تقدُّم مهمّ آخر، إذ بعد ستة أشهر من التدريب، يبدو أنه استعاد جزءاً من قدراته الحسية والحركية، رغم كون النظام معطّلاً.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

مصاب

شلل نصفي

التحكم الطبيعي

المشي

التفكير

إنجاز

تقنيتين

الدماغ

النخاع الشوكي.

بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:01

اجتماع تربوي أكد على حقوق التلامذة في إتمام العام الدراسي وإنجاز الامتحانات

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-24

بري: أبواب المجلس النيابي ليست موصدة لا أمام التشريع ولا أمام إنجاز الإستحقاق الرئاسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-23

سوق سوداء تتحكم بالطوابع وتحرم المواطن من إنجازات معاملاته

LBCI
رياضة
2023-05-22

"فوربس للنساء" في الرياض صورة لإنجازات المرأة العربية في مجالات شتى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:28

بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-24

"نتفليكس" تفرض رسوماً إضافية على تَشارُك كلمات سر الحسابات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-23

رئيس تيك توك يؤكد أنه "واثق" من رفع حظر التطبيق في ولاية مونتانا الأميركية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-23

اكتشاف أقدم مخططات هندسية في العالم لما كان يمثل مصائد في الأردن والسعودية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-08

قرار لوزير التربية يتعلق بمستحقات المستعان بهم لتدريس التلامذة غير اللبنانيين عن الاشهر الثلاث الاولى من العام الدراسي 2022 -2023

LBCI
خبر عاجل
10:11

حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان

LBCI
خبر عاجل
2023-05-21

وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت

LBCI
خبر عاجل
15:49

بو صعب لـ حوار المرحلة: على سلامة أن يستقيل فورًا حرصًا على لبنان والقطاع المصرفي وصحيح ألا حكم بحقه ولكنه متّهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:40

من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟

LBCI
اخبار البرامج
16:11

بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

لبنان في عيون العالم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عمل خطير في أنفاق وسط بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عين المصارف المراسلة على لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:39

فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..

LBCI
امن وقضاء
13:36

في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:34

إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة

LBCI
خبر عاجل
10:11

حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان

LBCI
فنّ
05:54

ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)

LBCI
خبر عاجل
03:56

الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل

LBCI
خبر عاجل
03:25

معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عمل خطير في أنفاق وسط بيروت

LBCI
خبر عاجل
14:49

بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أستقل من تكتل لبنان القوي وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار

LBCI
خبر عاجل
15:29

بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More